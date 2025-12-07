Barca nối dài mạch bất bại lên 10 trận đối đầu, trong đó có tám chiến thắng, sau khi vượt qua Real Betis 5-3 tại Estadio Benito Villamarin.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu và hàng thủ Barca sớm trả giá khi Antony thoát xuống dứt điểm mở tỷ số ở phút thứ 5 trong tình huống gây tranh cãi về việt vị.

Trận đấu giữa Real Betis vs Barcelona diễn ra hấp dẫn và kịch tính - Ảnh: RBB

Tuy nhiên, đội khách chỉ mất vài phút để lấy lại thế trận. Phút 11, Ferran Torres tung cú sút chìm hiểm hóc gỡ hòa, trước khi tiếp tục tỏa sáng hai phút sau đó với pha vô-lê đẳng cấp từ đường chuyền của Roony Bardghji, giúp Barca ngược dòng dẫn 2-1. Hàng công thăng hoa giúp đội bóng của Hansi Flick khép lại hiệp một với lợi thế 4-1.

Ferran Torres chói sáng với cú hat-trick - Ảnh: La Liga

Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục tạo áp lực mạnh mẽ và nâng tỷ số lên 5-1 khi thần đồng Yamal thực hiện thành công quả phạt đền. Dù Betis vùng lên ghi hai bàn ở thời điểm cuối trận, đội chủ nhà vẫn không thể tránh khỏi thất bại.

Chiến thắng 5-3 giúp Barca tạm nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên bốn điểm, trong khi vẫn giữ vững ngôi đầu với 40 điểm. Đây cũng là thắng lợi thứ sáu liên tiếp của Barca, khép lại tuần thi đấu hoàn hảo sau màn hạ gục Atletico Madrid.

Yamal cũng góp công vào chiến thắng tưng bừng của đội nhà - Ảnh: FCB

Sau vòng 16 La Liga, thầy trò HLV Hansi Flick sẽ hành quân sang Đức đối đầu Eintracht Frankfurt tại Champions League, còn Real Madrid chạm trán Man City. Sau đó, Barca tiếp Osasuna tại Nou Camp, trong khi Real làm khách Alaves ngày 14/12.

Ghi bàn

Betis: Antony 6', Llorente 85', Cucho Hernandez 90' (penalty)

Barcelona: Torres 11', 13',- 40', Bardghji 31, Yamal 59' (penalty)

Đội hình thi đấu

Betis: Valles, Ruibal, Natan, Bartra, Gomez, Altimira, Roca, Antony, Fornals, Ezzalzouli, Cucho Hernandez

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Bardghji, Eric Garcia, Pedri, Rashford, Yamal, Torres