www_thesun_co_uk editorial use no use unauthorised 1026245128.jpg
Bukayo Saka trở lại đội hình xuất phát sau thời gian dưỡng thương
www_thesun_co_uk editorial use no use unauthorised 1026245128 (2).jpg
Ngay phút thứ 7, Eze đã mở tỷ số cho Pháo thủ
G1ot15AWoAA95I0.jpg
Đây cũng là bàn đầu tiên của Eze trong màu áo Arsenal
G1omBChXEAA7CPH.jpg
Tiền vệ người Anh ăn mừng
G1otZRTW4AA7y h.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal
www_thesun_co_uk editorial use no use unauthorised 1026245128 (1).jpg
Sang hiệp hai, Saka bị đau trước khi được thay ra
G1pBiRiWMAAedTd.jpg
Gần cuối trận, Trossard ấn định tỷ số 2-0
G1o83MSWAAA89eq.jpeg
Chiến thắng dễ dàng của Pháo thủ
G1o_jt0WAAAJUnp.jpg
Vào vòng 4, Arsenal sẽ đụng độ Brighton

Nguồn ảnh: OneFootball, AFC, Shutterstock

Man City thắng dễ mà không cần Haaland
'Sát thủ' Haaland vắng mặt, đã có Phil Foden và Savinho đảm nhiệm trọng trách ghi bàn giúp Man City đánh bại Huddersfield 2-0 ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh.