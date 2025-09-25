'Sát thủ' Haaland vắng mặt, đã có Phil Foden và Savinho đảm nhiệm trọng trách ghi bàn giúp Man City đánh bại Huddersfield 2-0 ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh.
Nguồn ảnh: OneFootball, AFC, Shutterstock
Marcus Rashford ghi 2 bàn, 2 kiến tạo cho Barca nhưng vừa qua bị Hansi Flick phạt vì vi phạm giờ giấc. Anh phải gạt bỏ thói xấu khi còn ở MU.
Đánh bại Lebanon 4-0 ở lượt trận đấu cuối vòng bảng, tuyển futsal Việt Nam giành vé dự VCK châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng.
Liverpool thắng 2-1 Southampton, lấy vé vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh nhưng Arne Slot không khỏi tức giận mắng Hugo Ekitike “ngu ngốc” vì để ăn thẻ đỏ không đáng.
Real Madrid toàn thắng cả 7 trận kể từ đầu mùa, Xabi Alonso đưa ra tuyên bố lớn, trong khi Vinicius chỉ ra vũ khí lợi hại.