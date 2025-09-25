MU muốn có Valverde

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, MU đang có tham vọng chiêu mộ Federico Valverde và sẵn sàng chi đến 100 triệu euro để có chữ ký của anh.

MU có tham vọng chi đậm cho Valverde. Ảnh: EFE

MU vừa tập trung đầu tư hàng công với các hợp đồng Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Sắp tới, “Quỷ đỏ” ưu tiên bổ sung tuyến giữa.

Thời gian qua, MU theo đuổi Carlos Baleba. Tuy vậy, mức giá mà Brighton đòi hỏi dành cho cầu thủ 21 tuổi người Cameroon là quá cao so với một tiền vệ phòng ngự còn dạng tiềm năng.

Cùng số tiền, MU tin tưởng Valverde là vụ đầu tư xứng đáng hơn. Cầu thủ người Uruguay là một nhà vô địch thực thụ, một trong những mắt xích chính trong kỷ nguyên Carlo Ancelotti 2.0 tại Real Madrid.

Kế hoạch sắp tới của Chủ tịch Florentino Perez là Enzo Fernandez hoặc Adam Wharton để làm mới tuyến giữa. Đây là cơ hội để MU có thể đưa Valverde về Old Trafford.

Arsenal lôi kéo Kubo

Báo chí Anh tiết lộ, HLV Mikel Arteta và các quan chức phụ trách mảng thể thao Arsenal đã thông qua quyết định chuyển nhượng Takefusa Kubo.

Arsenal sẵn sàng đón Kubo. Ảnh: EFE

Arsenal có tham vọng đua tranh trên mọi mặt trận. Vì thế, HLV Arteta muốn tăng thêm chiều sâu để tránh nguy cơ hụt hơi vào giai đoạn cuối.

Kubo có thể mang lại nhiều lựa chọn hơn cho “Pháo thủ” về mặt chiến thuật. Hơn nữa, cầu thủ 24 tuổi này có thể giúp đẩy mạnh hoạt động thương mại của Arsenal tại thị trường Nhật Bản và châu Á.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, Kubo từng bày tỏ mong muốn rời Real Sociedad và Liverpool quan tâm đến anh. Tuy vậy, thương vụ sau đó bị hủy, khi “The Kop” có Hugo Ekitike, Florian Wirtz và Alexander Isak.

Kubo thừa nhận muốn thử sức tại môi trường bóng đá Anh. Điều khoản hợp đồng của anh là 60 triệu euro, nhưng Arsenal tin tưởng có thể đàm phán với đội bóng xứ Basque ở mức 45 triệu euro.

Liverpool gia hạn Gravenberch

Bộ phận thể thao Liverpool đang bước vào quá trình đàm phán với người đại diện của Ryan Gravenberch để thảo luận về việc gia hạn hợp đồng.

Liverpool muốn “trói” Gravenberch. Ảnh: Imago

Gravenberch trưởng thành vượt bậc trong mùa giải đầu tiên của Arne Slot tại Anfield, trở thành nhân tố không thể thay thế đưa Liverpool đến danh hiệu Premier League.

Hợp đồng của Gravenberch vẫn còn thời hạn đến 2028. Dù vậy, Liverpool phải tìm cách “trói” cựu tiền vệ Bayern Munich khi nhiều ông lớn quan tâm – trong đó có Real Madrid.

Mới đây, ở tuổi 23 và 127 ngày, Gravenberch lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất vừa ghi bàn vừa kiến ​​tạo cho Liverpool trong trận derby Merseyside, gặp Everton, thuộc giải Ngoại hạng Anh.

Mức lương hiện nay của Gravenberch ở Anfield là 150.000 bảng/tuần. Nếu ký mới, anh có thể nhận thu nhập ngang Wirtz hay Ekitike (cùng 200.000 bảng/tuần), hoặc Cody Gakpo (250.000 bảng/tuần).