Nguồn tin đến từ Android Headlines và OnLeaks, cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ mang dáng vẻ mới so với người tiền nhiệm S25 Ultra, với các góc máy bo tròn nhiều hơn và cụm camera được thiết kế lại.

Hình ảnh rò rỉ được cho là Galaxy S26 Ultra. Ảnh: OnLeaks / Android Headlines

Thiết kế bo cong mềm mại, giữ lại S Pen

Nếu như Galaxy S24 Ultra từng tạo nên nét góc cạnh mạnh mẽ, thì S25 Ultra đã bắt đầu chuyển sang phong cách mềm mại hơn. Giờ đây, Galaxy S26 Ultra thậm chí còn tròn trịa hơn, với các cạnh cong rõ rệt, đúng như mô hình mà nguồn tin Ice Universe từng tiết lộ hồi tháng 9.

Thiết kế cụm camera sau của Galaxy S26 Ultra. Ảnh: OnLeaks / Android Headlines

Một điểm đáng chú ý khác là S Pen vẫn tiếp tục được giữ lại. Thông tin rò rỉ cho rằng bút stylus này cũng sẽ được tinh chỉnh, với phần thân tròn hơn, tạo cảm giác cầm thoải mái và đồng bộ hơn với thiết kế tổng thể của máy.

Cụm camera mới với bệ nổi 4,5mm

Khác biệt rõ rệt nhất ở Galaxy S26 Ultra nằm ở cụm camera sau. Theo ảnh dựng, toàn bộ ống kính sẽ nằm trên một bệ nổi riêng, thay vì “nằm phẳng” gần sát mặt lưng như S25 Ultra.

Cụ thể, phần bệ này có độ dày khoảng 4,5mm, chiếm hơn một nửa tổng độ dày dự kiến 7,9mm của máy. Đây sẽ là thay đổi lớn về mặt thị giác, khiến cụm camera trở nên nổi bật hơn hẳn.

Ngoài ra, S26 Ultra cũng được cho là sẽ bỏ hoàn toàn vòng kim loại bao quanh ống kính – chi tiết từng gây nhiều phàn nàn ở S25 Ultra vì dễ bong tróc trong quá trình sử dụng.

Một chi tiết khác tuy chưa thể hiện rõ trên ảnh dựng là viền màn hình mỏng hơn, hứa hẹn đem lại trải nghiệm hiển thị “tràn viền” hấp dẫn hơn.

Tin gây thất vọng: Camera gần như không đổi

Nếu ngoại hình của Galaxy S26 Ultra mang đến sự mới mẻ, thì hệ thống camera lại khiến giới công nghệ hụt hẫng. Theo SamMobile, toàn bộ dòng Galaxy S26 – từ Pro, Edge cho đến Ultra – sẽ gần như giữ nguyên thông số camera so với S25.

Galaxy S26 Ultra có nằm trên một bệ nổi riêng. Ảnh: OnLeaks / Android Headlines

Galaxy S26 Pro: vẫn trang bị camera chính 50MP, góc siêu rộng 12MP và tele 3x 10MP – y hệt thế hệ trước.

Galaxy S26 Edge (thay thế dòng Plus): có nâng cấp đáng kể hơn khi giữ camera chính 200MP nhưng tăng cảm biến góc siêu rộng từ 12MP lên 50MP.

Galaxy S26 Ultra: dự kiến vẫn sử dụng cảm biến ISOCELL HP2 200MP cho camera chính, kết hợp với camera góc siêu rộng 50MP và tele 5x 50MP. Ống kính thứ tư nhiều khả năng vẫn là tele 3x 10MP, nhưng chi tiết này chưa được xác nhận.

Điều này đồng nghĩa, thay vì nâng cấp phần cứng, Samsung có thể sẽ dựa nhiều hơn vào AI và thuật toán xử lý hình ảnh để cải thiện chất lượng ảnh.

Thua iPhone 17 Pro Max, liệu có lặp lại?

Trong các bài thử nghiệm gần đây, Galaxy S25 Ultra từng bị iPhone 17 Pro Max vượt mặt ở hầu hết các hạng mục chụp ảnh, ngoại trừ macro và zoom. Nếu Galaxy S26 Ultra thực sự không cải tiến phần cứng camera, nguy cơ lặp lại tình trạng này là hoàn toàn có thể.

Việc giữ nguyên cảm biến cũ có thể giúp Samsung tối ưu chi phí và tập trung vào công nghệ phần mềm. Tuy nhiên, với kỳ vọng ngày càng cao từ người dùng, đây sẽ là điểm trừ nếu Samsung không mang đến đột phá thực sự trong mảng camera – vốn là yếu tố cạnh tranh trực diện với Apple.

Rò rỉ mới cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ sở hữu ngoại hình tinh tế hơn, bo cong mềm mại, cụm camera nổi bật trên bệ riêng, viền mỏng hơn và giữ lại S Pen – tất cả đều hứa hẹn đem đến trải nghiệm sang trọng và hiện đại.

Thế nhưng, tin đồn về việc không nâng cấp camera đang tạo nên sự thất vọng. Trong bối cảnh Apple liên tục nâng cấp mạnh mẽ cho iPhone Pro Max, Samsung khó có thể giữ vững vị thế nếu tiếp tục “dậm chân tại chỗ” về phần cứng nhiếp ảnh.

Galaxy S26 Ultra vẫn còn thời gian trước khi ra mắt chính thức vào năm 2026, và giới công nghệ sẽ tiếp tục chờ đợi liệu Samsung có mang đến bất ngờ nào ở phút cuối hay không.

Xem video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Sam Tech):

(Theo Tom's Guide, PhoneArena)