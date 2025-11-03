Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tiếp tục mất điểm trong phiên đầu tháng 11 sau áp lực bán mạnh ở cuối tháng 10 (31/10). VN-Index đã có thời điểm hồi phục trong phiên nhưng chịu áp lực bán mạnh cuối phiên, khiến chỉ số quay đầu giảm 22,65 điểm (-1,38%) xuống 1.617 điểm.

Lực bán gia tăng lúc cuối phiên tập trung vào các mã cổ phiếu blue-chip trên sàn, khiến chỉ số VN-Index quay đầu giảm mạnh, mất 22,65 điểm (-1,38%) xuống 1.617 điểm sau khi đã mất gần 30 điểm trong phiên cuối tháng trước.

Trong 30 mã cổ phiếu trụ cột nhóm VN30, chỉ có 4 mã tăng giá, 3 mã đứng giá, còn lại đều giảm điểm. Một số cổ phiếu giảm mạnh như HDBank (HDB) mất 1.450 đồng xuống 30.550 đồng/cp; Masan (MSN) giảm 2.600 đồng xuống 77.000 đồng/cp; Chứng khoán SSI (SSI) giảm 1.800 đồng xuống 32.500 đồng/cp. Techcombank (TCB) giảm 1.500 đồng xuống 33.600 đồng/cp. VietJet (VJC) giảm 3.500 đồng xuống 183.500 đồng/cp. VPBank (VPB) giảm 1.100 đồng xuống 27.600 đồng/cp.

Đa số cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đều giảm điểm mạnh.

Chứng khoán VIX đóng cửa giảm sàn, mất 1.950 đồng xuống 26.050 đồng/cp so với đỉnh hơn 40.000 đồng/cp ghi nhận hồi giữa tháng 10, tương đương mất 35% chỉ trong vòng khoảng hai tuần.

Cổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cũng giảm sàn trong phiên 3/11 xuống 18.850 đồng/cp với dư mua bằng 0, dư bán sàn gần 2,5 triệu đơn vị. Cổ phiếu này đã giảm 22% trong vòng tháng rưỡi qua. Cổ phiếu CII cũng giảm sàn.

VN-Index tiếp tục giảm mạnh, về gần ngưỡng 1.600 điểm. Ảnh: HH

Thị trường giảm mạnh vào phiên chiều 3/11, trái ngược với sự phục hồi tích cực buổi sáng trong bối cảnh nhiều mã cổ phiếu trụ cột bị ép bán mạnh. Tâm lý sợ hãi thị trường giảm sâu và rủi ro call margin đã kéo các cổ phiếu giảm trên diện rộng, qua đó đẩy VN-Index rơi về sát mốc 1.600 điểm.

Hàng loạt cổ phiếu đóng cửa ở mức giá thấp nhất trong phiên, trong đó có tới 20 mã thuộc rổ VN30 rơi vào tình trạng này, khiến nỗ lực bắt đáy của nhiều người bị nhấn chìm.

Một tín hiệu khá xấu là thanh khoản gia tăng khi giá cổ phiếu giảm sâu, với loạt mã ngân hàng và chứng khoán giảm 4-6% trong phiên 3/11. Đây có thể xem là động thái rút ra khi thị trường rơi vào vùng rủi ro, có thể là tín hiệu nhiều nhà đầu tư đặt cược vào khả năng VN-Index còn giảm sâu hơn nữa.

Ông Lưu Chí Kháng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Kiến Thiết CSI, cho rằng, tỷ giá USD/VND là mối lo khiến khối ngoại vẫn bán ròng, cộng với thị trường chứng khoán đã tăng mạnh nên có nhịp chỉnh. Theo chuyên gia CSI, nhịp chỉnh này có khả năng chưa kết thúc. Thị trường cần tìm điểm cân bằng, khả năng VN-Index có thể về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.560 điểm.

Một chuyên gia chứng khoán tại TPHCM cũng nhận định, thị trường có thể xác định đáy ở vùng 1.5xx-1.550 điểm.

Thời gian gần đây, với việc TTCK giảm sâu, khối ngoại đã không còn bán mạnh như trong các tháng trước. Tuy nhiên, áp lực từ nhóm này vẫn còn. Trong phiên 3/11 điểm trừ vẫn là việc khối ngoại bán ròng 185 tỷ đồng.

Ông Lưu Chí Kháng phân tích, các chỉ số vĩ mô hiện khá tích cực. Chính phủ vẫn hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng GDP, nhưng cũng phải "hy sinh" một số yếu tố khác. Gần đây, tỷ giá USD/VND có xu hướng đi lên và Ngân hàng Nhà nước đã đẩy mạnh can thiệp.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ tại Việt Nam cũng giống như nhiều nước, đang ở tình trạng nới lỏng. Tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng tại Việt Nam ở mức cao.

Việt Nam xuất siêu nhưng chủ yếu thặng dư thương mại đến từ các doanh nghiệp FDI, trong khi các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu nhiều. Giai đoạn cuối năm, các doanh nghiệp cần nhập thêm các nguyên vật liệu cho các đơn hàng. Đây là thời điểm thường ghi nhận căng thẳng ngoại tệ. Sự nóng lên của thị trường vàng và thị trường tiền số cũng có thể gây ra các tác động tiêu cực.

Về tình trạng vay ký quỹ, margin đang ở mức cao trong quý III/2025 nhưng chưa căng thẳng khi tỷ lệ dư nợ margin/ vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán chưa ở mức đỉnh nếu so với thời điểm cuối 2021.

Do vậy, theo chuyên gia CSI, khả năng thị trường giảm mạnh khó xảy ra. Đây có thể là một đợt điều chỉnh, có thể từ 15-18% sau khi TTCK tăng mạnh 66% từ tháng 4 đến tháng 9 vừa qua.

Xu hướng tăng giá dài hạn, theo nhiều công ty chứng khoán, chưa bị phá vỡ. Thị trường có thể tích lũy để chuẩn bị cho một đợt sóng mới. Thanh khoản gần đây giảm so với mức đỉnh 50.000-70.000 tỷ đồng/phiên, nhưng vẫn ở mức khá tốt. Điều đó cho thấy, khả năng chưa có một đợt rút vốn ồ ạt sang các kênh khác, trong đó có kênh tiền gửi ngân hàng. Lãi suất tiền gửi ngân hàng gần đây có xu hướng nhích lên, nhưng vẫn ở mức thấp, vẫn được xem là thời kỳ “tiền rẻ”.

Thời gian tới, có một số yếu tố có thể hỗ trợ thị trường. Đó là chính sách nới lỏng tiền tệ của Mỹ, qua đó giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND. Đầu tư công vẫn được đẩy mạnh và có thể thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mạnh vào cuối 2025 và đầu năm 2026. Dòng tiền sẽ lan tỏa ra nhiều ngành kinh tế.