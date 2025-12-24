Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, sân bóng đá 20.000 chỗ ngồi thuộc Khu liên hợp Thể dục Thể thao Hòa Xuân (phường Hòa Xuân) chính thức mang tên SVĐ Chi Lăng.

Cái tên "sân Chi Lăng" lừng lẫy của bóng đá Đà Nẵng được hồi sinh

Tên gọi Chi Lăng gắn liền với SVĐ đa chức năng nằm ở trung tâm TP.Đà Nẵng (phường Hải Châu), từng là “thánh địa” của CLB SHB Đà Nẵng, với sức chứa khoảng 28.000 chỗ ngồi. Trong nhiều năm, sân Chi Lăng không chỉ phục vụ các trận đấu thể thao mà còn là không gian văn hóa quen thuộc của người dân thành phố.

SHB.Đà Nẵng sắp được chơi trên sân đấu mang tên Chi Lăng từng một thời lẫy lững

Năm 2010, sân Chi Lăng được giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án thương mại – dịch vụ trị giá 1.400 tỷ đồng. Đến 2014, khu đất trở thành tài sản liên quan đến một vụ án và bị bỏ hoang nhiều năm.

Để thay thế, từ năm 2013, TP Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng sân Hòa Xuân và đưa vào sử dụng năm 2016. Đây hiện là sân nhà của CLB SHB Đà Nẵng.