Đình Bắc xứng đáng

Việc Nguyễn Đình Bắc có tên trong danh sách 5 ứng viên cuối cùng của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 không phải là điều quá bất ngờ, sau những cống hiến trên sân của cầu thủ xứ Nghệ.

Có thể nói năm 2025 là năm bản lề trong sự nghiệp của Đình Bắc. Anh là nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Kim Sang Sik vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Đây là hai giải đấu U22 Việt Nam không chỉ chiến thắng mà còn thể hiện bản lĩnh trong những thời khắc khó khăn.

Đình Bắc có một năm bùng nổ trong màu áo U23 Việt Nam

Không dừng lại ở đó, trong năm nay Đình Bắc cũng đã thể hiện một cách tương đối ổn định khi thường xuyên được ra sân và đóng góp ở cả V-League lẫn Cúp C1 Đông Nam Á hay AFC Champions League Two cùng CLB CAHN.

Chính vì thế, xét trên tổng thể, Đình Bắc xứng đáng có mặt trong top 5, không phải vì là “gương mặt mới”. Đơn giản vì chân sút xứ Nghệ đã có một năm thi đấu hiệu quả, mang lại giá trị thực tế cho tập thể mà mình khoác áo.

Liệu có bứt phá giành chiến thắng?

Tuy nhiên, từ “xứng đáng góp mặt” đến “đủ khả năng chiến thắng” là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Thực tế cho thấy, các danh hiệu cá nhân cao nhất của bóng đá Việt Nam vẫn luôn ưu ái những cầu thủ có dấu ấn đậm nét ở cấp độ tuyển Việt Nam nơi áp lực, trình độ và tầm ảnh hưởng ở mức cao nhất.

So với Hoàng Đức hay Quang Hải, những người vẫn đóng vai trò trụ cột ở tuyển Việt Nam trong hành trình giành ngôi vô địch ASEAN Cup, rõ ràng thành tích của Đình Bắc phần lớn đến từ các giải đấu trẻ nên khó so bì.

Nhưng để so với Hoàng Đức về mức độ đều, đóng góp... có lẽ là chưa thể.

Chẳng những thế U23 Đông Nam Á và SEA Games, dù rất quan trọng về mặt danh hiệu, nhưng xét về chuyên môn vẫn là sân chơi trẻ, nơi U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn phần lớn đối thủ.

Chưa kể, hành trình chinh phục cũng ngắn hơn, không căng não như cấp ĐTQG, bởi cả U23 Đông Nam Á và SEA Games đều qua 4 trận là U23 Việt Nam có thể xưng vương.

Nếu so với Hoàng Đức chẳng hạn, có thể thấy tầm quan trọng, ảnh hưởng từ các cấp độ đội tuyển đến CLB trong năm qua của cầu thủ đàn anh, chắc chắn phải vượt trội Đình Bắc.

Dù vậy, cũng cần phải nói rằng cơ hội chiến thắng dành cho Đình Bắc chẳng phải nhỏ. Yếu tố cảm tính trong phiếu bầu luôn xuất hiện, trường hợp thủ thành Trung Kiên góp mặt trong top 5 là ví dụ rất rõ. Thủ thành đang khoác áo HAGL cũng chỉ nổi bật ở mức vừa phải tại V-League so với những người thi đấu cùng vị trí, thành tích CLB ngấp nghé... rớt hạng, trong khi ở 2 giải đấu mà U22 vô địch, giành HCV chưa phải nhân tố quan trọng bậc nhất.

Từ trường hợp bầu chọn cho Trung Kiên, có thể nói cơ hội lần đầu chạm tay vào Quả bóng vàng cho Đình Bắc vẫn nguyên vẹn, một khi yếu tố cảm tính vượt trội. Nhưng dù sao, việc Đình Bắc lọt top 5 đã là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ này. Và nếu cân đo đong đếm giải thưởng Quả bóng bạc cũng khá sáng cửa, còn giành danh hiệu cao nhất thì khó và cũng rất... ngỡ ngàng.