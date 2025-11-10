Sáng nay, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Tại hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra tuần trước, Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15, Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, để Quốc hội bầu tại kỳ họp này.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Văn Chiến, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương. Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Chiến tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cũng quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy TAND tối cao. Ông Lê Minh Trí, Chánh án TANDT tối cao trước đó đã được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Theo quy định, Chánh án TAND tối cao sau khi được bầu sẽ tuyên thệ trước Quốc hội. Nội dung này sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật Dân số và dự án Luật Phòng bệnh.

Ngày mai, các đại biểu sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú sẽ được các đại biểu thảo luận vào ngày 12/11.

Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), dự án Luật Thương mại điện tử, dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); các dự án luật liên quan đến an ninh, trật tự cũng sẽ được Quốc hội thảo luận trong tuần này.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết cho năm 2026: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương.

Trình Quốc hội chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không Gia Bình

Trong tuần này, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Xây dựng trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 6/11, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, việc đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình là bước đi chiến lược, mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô theo mô hình “trung tâm kép” đã được nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng thành công.

Sân bay Gia Bình hướng đến mục tiêu đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng sân bay quốc tế.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 khoảng 141.236 tỷ, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp, thời hạn hoạt động trong 70 năm (2025-2095).

Dự án có nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,93ha, trong đó có 124,8ha đất an ninh; 327,1ha đất công cộng; 169,62ha đất ở; 922,25ha đất trồng lúa; 9,16ha đất tôn giáo - tín ngưỡng, 20,58ha đất nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.