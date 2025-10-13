Đội bóng thành Manchester đang lên kế hoạch chi 60 triệu bảng để rước về tiền vệ trẻ giàu tiềm năng Adam Wharton.
Erling Haaland đá hỏng 2 quả phạt đền đầu trận, nhưng sau đó chuộc lỗi bằng cú hat-trick đẳng cấp trong chiến thắng 5-0 của Na Uy trước Estonia, ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Gặp đối thủ khó chịu Georgia, tuyển Tây Ban Nha vẫn dễ dàng giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Pino và Oyarzabal ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Cristiano Ronaldo không khuất phục được thủ môn Kelleher trên chấm 11m, nhưng Bồ Đào Nha vẫn đánh bại CH Ailen 1-0 nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Ruben Neves.