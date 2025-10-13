G3Enn3_WkAEATNg.jpeg
Đội hình ra sân tuyển Hà Lan
G3E4KoPWYAAllWC.jpg
Đội chủ nhà tấn công mạnh mẽ sau tiếng còi khai cuộc
G3FB4yjWUAACl4v.jpg
Hà Lan nhanh chóng mở tỷ số nhờ công Malen
G3FCFoLXsAAhGjb.jpg
Trung vệ Van Dijk nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu chính xác
G3FB5BAXQAAxQMM.jpg
Memphis Depay thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỷ số lên 3-0
G3ExW2_XYAA0K2s.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Hà Lan
G3E4KobWMAELSEl.jpg
Sức phản kháng của đội khách rất yếu ớt
G3FCFtAWcAEIAZZ.jpg
Cuối trận, Gakpo ấn định tỷ số 4-0
G3FAYNaW4AAg Ln.jpeg
Hà Lan giành chiến thắng giòn giã
G3FAWg5XgAAd5cc.jpg
Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Nguồn ảnh: OnsOrange, Razed, Uefa