Erling Haaland đá hỏng 2 quả phạt đền đầu trận, nhưng sau đó chuộc lỗi bằng cú hat-trick đẳng cấp trong chiến thắng 5-0 của Na Uy trước Estonia, ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.