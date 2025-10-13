Vòng loại World Cup 2026:

Đan Mạch đã chấm dứt hy vọng mong manh của Hy Lạp bằng chiến thắng ấn tượng ngay trên sân nhà, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng C từ tay Scotland.

Sau khi đối thủ tạm vươn lên nhờ chiến thắng trước Belarus, thầy trò HLV Kasper Hjulmand nhanh chóng đáp trả với màn trình diễn bùng nổ trong hiệp một.

Rasmus Hojlund vẫn duy trì phong độ cao - Ảnh: UEFA

Rasmus Hojlund - tiền đạo đang khoác áo Napoli theo dạng cho mượn từ MU tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi tận dụng sai lầm của hàng thủ Hy Lạp để mở tỷ số.

Tinh thần hưng phấn giúp “Những chú lính chì” chơi thăng hoa, và hai bàn thắng liên tiếp của Joachim Andersen cùng Mikkel Damsgaard đã giúp Đan Mạch khép lại hiệp đầu với lợi thế 3-0.

Sang hiệp hai, Hy Lạp dốc toàn lực phản công. Tasos Bakasetas sút chạm cột dọc, trước khi Christos Tzolis - ngôi sao của Club Brugge rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, nỗ lực ấy bị dập tắt khi trung vệ Andersen kịp phá bóng trên vạch vôi sau pha tâng bóng kỹ thuật của Pavlidis.

Kết quả loạt trận đêm qua, rạng sáng 13/10 - Ảnh: UEFA

Đội khách còn một lần đưa bóng vào lưới, nhưng Pavlidis đã việt vị rõ ràng. Tất cả hy vọng tan biến khi trọng tài khước từ bàn thắng.

Sau 4 trận, Hy Lạp đứng thứ ba với 3 điểm, chính thức hết cơ hội bám đuổi. Đan Mạch (10 điểm) và Scotland (10 điểm) sẽ quyết đấu ở lượt cuối để tranh tấm vé trực tiếp đến World Cup 2026.

Ghi bàn

Đan Mạch: Hojlund (21'), Andersen (40'), Damsgaard (41')

Hy Lạp: Tzolis (63')

Đội hình xuất phát

Đan Mạch: Schmeichel; Christensen, Andersen, Vestergaard, Maehle; Norgaard, Hjulmand, Froholdt; Isaksen, Damsgaard; Hojlund

Hy Lạp: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Zafeiris, Kourbelis; Karetsas, Bakasetas, Tzolis; Ioannidis