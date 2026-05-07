Học viện bóng đá Nutifood tổ chức "Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026" tại sân vận động Thanh Trì (Hà Nội) trong 2 ngày 9-10/5, sau đó sự kiện tiếp tục diễn ra trên SVĐ Hoa Lư (TP.HCM) vào ngày 16 và 17/5.

Khác với các kỳ tuyển sinh truyền thống trước đây, Học viện bóng đá Nutifood quyết tâm mang đến một "ngày hội", nơi không chỉ các cầu thủ nhí đến để theo đuổi giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp mà còn là không gian để bất kỳ bạn nhỏ yêu thích bóng đá nào cũng có thể đến trải nghiệm.

Nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam được đào tạo tại Học viện Nutifood.

Bên cạnh khu vực tuyển sinh, các hoạt động được tổ chức liên tục với một quy trình trải nghiệm khép kín, kết hợp giữa thể thao và khoa học dinh dưỡng, bao gồm kiểm tra thể lực, tư vấn của các chuyên gia và chuỗi thử thách vận động.

Đặc biệt, các cầu thủ nhí có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với các thần tượng bóng đá của đội U23 và ĐTQG Việt Nam như: Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường. Bên cạnh đó, học viên khóa 3 đang theo học tại Học viện cũng có những màn thi đấu rất thú vị với các cầu thủ nhí hai miên Nam, Bắc.

Tại sự kiện, HLV Guillaume Graechen - thầy của nhiều ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường, sẽ giúp các bạn nhỏ được tiếp cận những bài kiểm tra kỹ năng được thiết kế phù hợp với lứa tuổi.

Kết thúc ngày hội tại Hà Nội và TP.HCM, những cá nhân xuất sắc nhất giành tấm vé bước vào vòng loại trực tiếp tại Gia Lai.