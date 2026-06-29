Kết quả bóng đá World Cup hôm nay 29/6

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

VÒNG

TRỰC TIẾP

29/06

02:00

Nam Phi 0-1 Canada

Vòng 1/16

VTV3, VTV6

30/06

00:00

Brazil vs Nhật Bản

Vòng 1/16

VTV3, VTV6

30/06

03:30

Đức vs Paraguay

Vòng 1/16

VTV7, VTV6

30/06

08:00

Hà Lan vs Maroc

Vòng 1/16

VTV3, VTV6