Mật độ 4 trận/ngày

Vòng bảng của kỳ World Cup lớn nhất lịch sử – với 48 đội tuyển, 104 trận đấu, ba quốc gia đồng đăng cai – vừa khép lại.

Bàn thắng đầu tiên của giải được ghi bởi Julian Quinones, một người Colombia khoác áo Mexico. Anh nằm trong số 289 cầu thủ (23,3% trong tổng số 1.248 người) thi đấu cho một quốc gia khác với nơi mình sinh ra.

World Cup nhảy hơn 4.000 km tới Toronto. Bosnia – đội từng loại Italia ở vòng loại – chia điểm với chủ nhà Canada. Cũng cách đó hơn 4.000 km, tại Los Angeles, Mỹ đè bẹp Paraguay 4-1.

Messi là tâm điểm vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: AFA

Các quãng nghỉ uống nước – thực chất khiến trận đấu chia thành 4 hiệp – tạo nên điều ít thấy trong bóng đá: sự đồng thuận tuyệt đối. Không ai thích chúng và các khán giả liên tục la ó.

Mỗi ngày có 4 trận. VAR nhanh chóng phát đi tín hiệu rằng họ chỉ can thiệp khi trọng tài mắc sai lầm rõ ràng. Thụy Sĩ hưởng lợi trong trận hòa Qatar 1-1, khi “một sự cố kỹ thuật ngắn” khiến FIFA không thể hiển thị vạch việt vị ở tình huống dẫn đến bàn thắng.

Haiti buộc phải thay đổi thiết kế áo đấu, loại bỏ một biểu tượng yêu nước theo yêu cầu của FIFA, rồi thua Scotland. Đúng vào Tuần lễ Người tị nạn, bàn thắng đầu tiên của Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ được ghi bởi Nestory Irankunda – cầu thủ sinh ra trong một trại tị nạn tại Tanzania.

Bóng đá một lần nữa khẳng định giá trị nhân văn.

Điều bất ngờ không phải Đức ghi 7 bàn vào lưới Curacao – quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup với 25 cầu thủ sinh ra tại Hà Lan – mà là Curacao cũng chọc thủng lưới người Đức. Ở tuổi 78, Dick Advocaat trở thành HLV lớn tuổi nhất lịch sử World Cup.

Những điều thú vị

Bóng đá còn mang đến nhiều điều thú vị. Nhật Bản, đội có chiều cao trung bình chỉ đứng thứ 36/48 đội, ghi bàn bằng đầu để cầm hòa Hà Lan – đội cao thứ 8 giải đấu.

Thế giới chờ xem Tây Ban Nha, nhưng rồi lại phải nhắc đến Cape Verde và đặc biệt là thủ môn Vozinha. Từ 50.000 người theo dõi trên Instagram, anh tăng lên tới 17 triệu sau khi vòng bảng kết thúc.

Uruguay thực hiện tới 47 quả tạt nhưng chỉ kiếm được trận hòa với Saudi Arabia.

Ngày 16/6 xứng đáng được gọi là “Ngày của các tiền đạo”. Kylian Mbappe ghi cú đúp giúp Pháp thắng Senegal 3-1. Erling Haaland lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq. Lionel Messi lập hat-trick khi Argentina hạ Algeria 3-0.

Hat-trick ấy giúp anh cân bằng kỷ lục ghi bàn World Cup của Miroslav Klose, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ.

Ronaldo ghi bàn 6 kỳ World Cup. Ảnh: FPF

CHDC Congo khiến Bồ Đào Nha chật vật. Ghana thắng Panama ở phút 95 trong bầu không khí huyền bí khi một CĐV hóa thân thành pháp sư thổi bột trắng trên khán đài.

Một cái tên mới xuất hiện: Johan Manzambi, tiền vệ 20 tuổi của Thụy Sĩ mang dòng máu Angola và CHDC Congo, vào sân 20 phút rồi ghi 2 bàn vào lưới Bosnia.

Miguel Almiron bị truất quyền thi đấu sau khi đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu VAR kiểm tra đoạn hội thoại theo quy định mới của FIFA. Eloy Room lập kỷ lục với 15 pha cứu thua trong một trận.

Lamine Yamal, lần đầu đá chính cho Tây Ban Nha, tỏa sáng ở tuổi 18 khi giúp đội nhà thắng Saudi Arabia 4-0.

Thủ môn Alireza Beiranvand của Iran thực hiện pha cứu thua đẹp nhất giải đấu khi nằm trên sân vẫn kịp dùng một tay cản cú sút cận thành của Maxim De Cuyper.

Cape Verde tiếp tục gây chấn động với trận hòa 2-2 trước Uruguay.

Đúng dịp kỷ niệm 40 năm trận Argentina thắng Anh của Diego Maradona, Messi tiếp tục phá kỷ lục. Anh lập cú đúp vào lưới Áo, vượt qua Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 18 bàn.

Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng nhập cuộc bằng cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Khi được hỏi về Messi, CR7 chỉ im lặng.

6 trận/ngày

Nhịp độ tăng lên 6 trận mỗi ngày ở lượt đấu cuối. Bosnia thắng Qatar 3-1 và trở thành đội đầu tiên chắc chắn giành suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Brazil tung Neymar và Endrick vào sân sau lời tiên tri về... người ngoài hành tinh xuất hiện. Ecuador tạo cú sốc khi thắng Đức 2-1.

Tây Ban Nha loại Uruguay, Cape Verde hoàn tất câu chuyện cổ tích bằng trận hòa thứ 3 liên tiếp để giành vé vào vòng 32 đội.

VAR từ chối chiến thắng của Colombia trước Bồ Đào Nha vì xác định đầu ngón chân của Davinson Sanchez đã việt vị.

CHDC Congo loại Uzbekistan. Messi vào sân từ ghế dự bị trước Jordan rồi lại ghi bàn như một thói quen. Anh kết thúc vòng bảng với 6 bàn thắng và 19 bàn ở các kỳ World Cup.

Cuối cùng, Algeria và Áo tạo nên trận hòa 3-3 kỳ lạ, pha trộn giữa toan tính, phép màu và những thỏa thuận ngầm, khiến Iran bị loại cay đắng.

Mọi thứ đã xảy ra ở vòng bảng của kỳ World Cup cường điệu nhất lịch sử. Có lẽ, những điều lớn lao nhất vẫn còn ở phía trước.