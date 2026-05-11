Theo nhiều nguồn tin, hãng công nghệ Hàn Quốc được cho là đang chuẩn bị tung ra cùng lúc hai mẫu điện thoại gập dạng quyển sách gồm Galaxy Z Fold 8 và một phiên bản hoàn toàn mới mang tên Galaxy Z Fold 8 Wide.

Tuy nhiên, những hình ảnh đầu tiên cho thấy Samsung có thể đang gặp khó khăn khi cố gắng mở rộng dòng sản phẩm quá nhanh.

Ảnh render Galaxy Z Fold 8 Wide. Ảnh: Ice Universe

Leaker nổi tiếng Ice Universe gần đây đã chia sẻ video so sánh ốp lưng của Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Wide. Dù chỉ là phụ kiện, đoạn video vẫn tiết lộ khá nhiều về thiết kế thực tế của hai thiết bị, đồng thời cho thấy Samsung có thể đang phải đánh đổi không ít yếu tố để tạo ra một mẫu Fold “khác biệt”.

Fold 8 Wide: Thiết kế mới nhưng nhiều giới hạn

Galaxy Z Fold 8 Wide được xem là nhân tố khó đoán nhất trong kế hoạch của Samsung năm nay. Nhiều người cho rằng đây là động thái nhằm đón đầu xu hướng điện thoại màn hình lớn và rộng hơn, đặc biệt trong bối cảnh Apple được đồn đoán sẽ ra mắt một mẫu iPhone Ultra với thiết kế ngắn và bè ngang hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, video rò rỉ lại khiến không ít người thất vọng. Theo đó, Fold 8 Wide dường như sẽ sử dụng kiểu dáng “hộ chiếu” khi mở ra, tức màn hình bên trong có tỷ lệ rộng hơn đáng kể so với dòng Fold truyền thống.

Thiết kế này giúp thiết bị trông gần giống một chiếc máy tính bảng mini hơn là smartphone kéo dài như hiện nay.

Điểm gây tranh cãi nhất nằm ở cụm camera. Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, Fold 8 Wide có thể chỉ được trang bị hai camera sau thay vì hệ thống ba camera vốn đã trở thành tiêu chuẩn trên các mẫu flagship cao cấp.

Đây được xem là một bước lùi đáng chú ý, đặc biệt với nhóm người dùng sẵn sàng chi số tiền lớn cho một thiết bị gập cao cấp.

Galaxy Z Fold 8 gần như không thay đổi

Bên cạnh phiên bản Wide, video cũng hé lộ ốp lưng của Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn. Điều đáng chú ý là chiếc ốp này dường như vừa khít với Galaxy Z Fold 7. Điều đó cho thấy thiết kế của Fold 8 có thể sẽ gần như giữ nguyên so với thế hệ trước.

Nếu điều này trở thành sự thật, Samsung nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị chỉ trích vì chiến lược nâng cấp nhỏ giọt.

Trong vài năm gần đây, dòng Fold của hãng đã có những cải tiến đáng kể về độ mỏng, trọng lượng và bản lề, nhưng ngôn ngữ thiết kế tổng thể gần như không thay đổi quá nhiều.

Đối với người dùng phổ thông, sự khác biệt giữa Fold 7 và Fold 8 có thể sẽ rất khó nhận ra chỉ bằng mắt thường.

Thiết kế rộng hơn có thực sự cần thiết?

Dù vậy, ý tưởng về một chiếc Fold rộng hơn không hoàn toàn vô nghĩa. Thiết kế dài và hẹp trên các mẫu Fold hiện tại từ lâu đã gây ra nhiều tranh cãi về trải nghiệm sử dụng.

Màn hình ngoài của dòng Fold thường khá bất tiện khi thao tác bằng một tay. Việc với tới phần trên màn hình đôi lúc khó khăn, còn bàn phím hẹp khiến trải nghiệm gõ văn bản không thật sự thoải mái.

Một thiết bị rộng hơn có thể giải quyết phần nào các vấn đề này, mang lại cảm giác tự nhiên hơn khi sử dụng như smartphone thông thường.

Ngoài ra, kiểu dáng thấp và rộng cũng giúp thiết bị bớt cồng kềnh hơn khi bỏ túi hoặc sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, đổi lại, người dùng có thể phải mở bàn tay rộng hơn để cầm máy chắc chắn, điều vốn cũng là một thách thức với điện thoại gập cỡ lớn.

Thay vì thay đổi hoàn toàn Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn, Samsung dường như chọn cách tung thêm một biến thể mới để phục vụ nhóm người dùng thích thiết kế rộng hơn.

Đây là hướng đi khá an toàn vì hãng vẫn giữ lại kiểu dáng quen thuộc cho khách hàng hiện tại, đồng thời thử nghiệm một hình thái sản phẩm mới mà không cần “đánh cược tất cả”.

Trong vài năm gần đây, Samsung liên tục thử nghiệm nhiều ý tưởng khác nhau cho điện thoại gập, từ màn hình cuộn cho tới thiết kế gập nhiều lần. Fold 8 Wide có thể chỉ là bước tiếp theo trong hành trình đó.

Theo các tin đồn hiện tại, thiết bị sẽ có tỷ lệ màn hình 4:3 khi mở ra. Màn hình ngoài dự kiến đạt kích thước 5,4 inch, trong khi màn hình chính bên trong là 7,6 inch.

Đây là tỷ lệ khá khác biệt so với các mẫu Fold trước đây và có thể tạo ra trải nghiệm gần với máy tính bảng hơn.

Dù còn quá sớm để kết luận thành công hay thất bại, video rò rỉ lần này cho thấy Samsung đang đứng trước bài toán khó: làm sao đổi mới dòng điện thoại gập mà không phải hy sinh quá nhiều yếu tố quan trọng như camera, tính tiện dụng hay sự khác biệt giữa các thế hệ sản phẩm.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)