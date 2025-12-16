Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa thông tin chính thức về kế hoạch tổ chức diễn đàn Thương mại điện tử xuyên biên giới năm 2025. Đây là sự kiện do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam - VECOM phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, kênh truyền hình Kinh tế tài chính - VITV tổ chức tại Hà Nội vào ngày 18/12.

Với chủ đề “Đưa xuất khẩu trực tuyến thành điểm sáng của thương mại điện tử”, diễn đàn lần này sẽ có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia cùng những doanh nghiệp dẫn đầu, qua đó mang đến góc nhìn toàn diện cho cộng đồng xuất khẩu trực tuyến Việt Nam. Diễn đàn còn là nơi trao đổi về chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh trên môi trường số, đồng thời định hướng xuất khẩu trực tuyến trong giai đoạn tới.

Theo Bộ Công Thương, năm 2025, thương mại điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế, với mức dự kiến trên 25%. Quy mô thương mại điện tử dự kiến cán mốc 31 tỷ USD và chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Việt Nam giữ vững vị trí trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới và đứng thứ 3 về quy mô thị trường ở ASEAN, sau Indonesia và Thái Lan.

Bộ Công Thương cũng nhận định, giai đoạn 2026 – 2030 là thời điểm then chốt để Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của khu vực, đòi hỏi chiến lược toàn diện về nền tảng, chính sách và tư duy phát triển.

Vì thế, trong khuôn khổ diễn đàn thương mại điện tử xuyên biên giới 2025, các phiên thảo luận sẽ tập trung vào chính sách và pháp luật cho thương mại điện tử xuyên biên giới giai đoạn 2026 - 2030.

Một điểm nhấn quan trọng là Luật Thương mại điện tử vừa được Quốc hội thông qua, bổ sung các quy định mới về quản lý nền tảng xuyên biên giới, minh bạch dữ liệu giao dịch, hiện đại hóa quy trình hải quan và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng, góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động xuất khẩu số.

Đáng chú ý, tại diễn đàn, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ công bố “Báo cáo thương mại điện tử xuyên biên giới 2025”, cập nhật xu hướng thị trường, hành vi mua sắm quốc tế, dự báo kim ngạch xuất khẩu qua kênh số, đồng thời nhận diện nhóm hàng chủ lực, thị trường tiềm năng và đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Một nội dung đáng chú ý khác của diễn đàn là các sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, từ đổi mới mô hình kinh doanh, tối ưu vận hành đến ứng dụng công nghệ trong tiếp cận thị trường quốc tế.

Ngoài ra, diễn đàn thương mại điện tử xuyên biên giới 2025 còn có nhiều hoạt động giao lưu, kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp thương mại điện tử, cùng khu vực triển lãm trưng bày những giải pháp và công nghệ phục vụ hoạt động xuất khẩu trực tuyến.