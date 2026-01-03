Tại xã Phát Diệm, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 148 lô đất là tài sản của UBND xã vào sáng 10/1.

Các lô đất đấu giá thuộc xóm 4 Kim Chính, xã Phát Diệm, có diện tích từ 100-292 m2/lô. Giá khởi điểm từ 6-11 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô từ 600 triệu đến hơn 2,2 tỷ đồng.

Người tham gia cần nộp hồ sơ đấu giá đến 17h ngày 7/1, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình hoặc tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình ở phường Nam Định và phường Phù Vân.

Hồ sơ tham gia đấu giá cũng có thể nộp tại Nhà thi đấu đa năng - Trung tâm Thể dục thể thao xã Phát Diệm.

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng - Trung tâm Thể dục thể thao xã Phát Diệm.

344 lô đất tại xã Phát Diệm, Hải Hưng và phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình sẽ được đấu giá sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch. Ảnh: Trọng Tùng

Cùng ngày, tại phường Nam Hoa Lư, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 126 lô đất.

Các lô đất thuộc khu dân cư phía Nam trụ sở UBND phường Ninh Phong (nay là phường Nam Hoa Lư), có diện tích từ 115,5-198 m2/lô. Giá khởi điểm từ 13-15,7 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô từ 312 triệu đồng đến hơn 578 triệu đồng.

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá đến 17h ngày 7/1, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình và tại Nhà Văn hoá UBND phường Nam Hoa Lư (trụ sở UBND phường Ninh Phong cũ).

Việc tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đấu giá đến 17h ngày 7/1 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình; tại Nhà văn hoá UBND phường Nam Hoa Lư.

Phiếu trả giá đấu giá tại địa điểm duy nhất là Nhà văn hoá UBND phường Nam Hoa Lư, đến 17h ngày 7/1.

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng đối với từng thửa đất, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h, tại Nhà đa năng - trụ sở UBND phường Nam Hoa Lư.

Tại xã Hải Hưng, Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường phối hợp Phòng Kinh tế xã Hải Hưng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất vào sáng 10/1.

Các lô đất là tài sản của UBND xã Hải Hưng, thuộc khu dân cư tập trung Hải Lộc, có diện tích từ 93-170,9 m2/lô. Giá khởi điểm từ 5-7,1 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Thời gian bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trước 17h ngày 7/1, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường và trụ sở UBND xã Hải Hưng.

Hình thức trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp đồng loạt 1 vòng đối với tất cả các lô đất tại phiên đấu giá, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định cũ (nay thuộc xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình).