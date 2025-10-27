Em Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) đã đạt Giải Ba tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - một sân chơi tri thức học sinh Việt Nam.

Ngày 27/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có thư chúc mừng em về thành tích đặc biệt xuất sắc này, bày tỏ niềm trân trọng và tự hào lớn lao của lãnh đạo và người dân tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang cho rằng, dù chưa chạm đến ngôi vị cao nhất nhưng trong lòng người dân Đồng Tháp, Nhựt Lam đã thực sự là nhà vô địch - với tri thức, bản lĩnh và phong thái của một người chiến thắng. Nhựt Lam đã thể hiện một tinh thần học tập nghiêm túc, bản lĩnh vững vàng và nghị lực đáng khâm phục.

“Kỹ năng tiếng Anh tốt, khả năng ghi nhớ tuyệt vời, cùng sự tự tin, điềm đạm khi em đối diện thử thách trên sân chơi tri thức lớn nhất cả nước đã chinh phục trọn vẹn tình cảm không chỉ của người dân Đồng Tháp mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả cả nước.

Thành tích của em càng trở nên ý nghĩa hơn khi em là thí sinh duy nhất không học tại trường chuyên góp mặt trong trận chung kết. Điều đó khẳng định rằng, tài năng và trí tuệ có thể tỏa sáng ở bất kỳ ngôi trường nào, vùng đất nào. Hình ảnh góc học tập giản dị của em được chương trình giới thiệu đã thực sự lay động và truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần vượt khó, hiếu học và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Đồng Tháp.

Hành trình của em tại Đường lên đỉnh Olympia - không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường mà còn là biểu tượng đẹp của ý chí, nghị lực và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức”, thư của Chủ tịch tỉnh viết.

Nguyễn Nhựt Lam giành giải Ba tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ảnh: Thạch Thảo.

Nội dung thư cho hay, trong bối cảnh tỉnh Đồng Tháp đang xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong năm đột phá chiến lược để phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thành tích của Nhựt Lam mang ý nghĩa đặc biệt, là nguồn cảm hứng lan tỏa hình ảnh Đồng Tháp - vùng đất của tri thức, nghĩa tình và nghị lực vươn lên mạnh mẽ.

Clip Nhựt Lam trả lời câu hỏi Tiếng Anh đầy ấn tượng tại phần thi Về đích của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25:

Ở trận chung kết, Nguyễn Nhựt Lam đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho khán giả trên cả nước. Đặc biệt nam sinh đã tạo nên một khoảnh khắc ấn tượng khi trả lời xuất sắc một câu hỏi tiếng Anh dài và khó ở phần thi Về đích. Khả năng nghe và dịch thuật sát nghĩa, không sai một từ của Nhựt Lam đã khiến MC Khánh Vy phải bày tỏ sự thán phục. Với việc chọn Ngôi sao hy vọng, câu trả lời đúng này đã mang về cho Nhựt Lam thêm 60 điểm quý giá, thu hẹp khoảng cách điểm số. Thời điểm đó, Lam chỉ kém người dẫn đầu 25 điểm, khiến cục diện cuộc đua Olympia trở nên vô cùng kịch tính.