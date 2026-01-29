Cầm trên tay lá phiếu mua hàng “0 đồng” tại chương trình Hội chợ 0 đồng và Đường hoa Xuân 2026 do Bệnh viện K (Hà Nội) tổ chức ngày 29/1, bà Nguyễn Thị Bích Thục (49 tuổi, quê Hải Phòng) không giấu được niềm xúc động. Gần 3 năm điều trị ung thư vú tại đây, bà Thục cảm nhận sâu sắc sự quan tâm, sẻ chia mà đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ bệnh viện dành cho người bệnh.

Bà Thục xúc động với phiên chợ đặc biệt. Ảnh: P.Thúy.

Cuối năm 2022, sau một thời gian xuất hiện những cơn đau nhói ở ngực, bà Thục đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn II. Nghiêm trọng hơn, bệnh thuộc thể nặng, nguy cơ tái phát và di căn cao. Con còn nhỏ, bà bước vào hành trình điều trị kéo dài từ truyền hóa chất đến xạ trị trong cảnh một mình gồng gánh từ đầu năm 2023 đến nay.

Thấu hiểu hoàn cảnh của người mẹ đơn thân, các cán bộ Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện K luôn đồng hành, hỗ trợ bà trong suốt quá trình điều trị. Ba cái Tết đón xuân tại bệnh viện, bà luôn nhận được sự quan tâm ấm áp từ những bữa cơm đoàn viên, những chuyến xe 0 đồng và các hoạt động sẻ chia đầy nghĩa tình.

Bệnh nhân xúc động với Hội chợ 0 đồng ngay ở sân bệnh viện. Ảnh: Thái Hà.

Sau ca truyền hóa chất, dù đôi tay còn phù nề, một bên vai đau do di căn gây gãy xương đòn nhưng khi bước vào không gian Hội chợ 0 đồng, bà Thục dường như quên đi mọi đau đớn. Bà chia sẻ: “Tới đây tôi sẽ tiếp tục điều trị đích để đẩy lùi các ổ di căn ở não, xương. Tôi luôn tin rằng tinh thần là liều thuốc rẻ nhất nhưng hiệu quả nhất".

Hội chợ 0 đồng là hoạt động mừng xuân thường niên do Bệnh viện K tổ chức, nhằm tạo không gian vui tươi, trao tặng quà từ các đơn vị tài trợ tới người bệnh, lan tỏa giá trị nhân ái và tinh thần sẻ chia sâu sắc của ngành y tế. Năm nay, chương trình có 15 gian hàng, trong đó 13 gian trao quà Tết cho người bệnh, 1 gian ông đồ viết chữ và 1 gian trà nước phục vụ người bệnh, người nhà và cán bộ y tế tham quan, vui xuân.

Gian ông đồ viết chữ. Ảnh: Thái Hà.

PGS.TS Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, bên cạnh nhiệm vụ khám và điều trị, bệnh viện luôn mong muốn chia sẻ khó khăn, san sẻ yêu thương, mang đến những ngày Tết ấm áp cho bệnh nhân và người nhà. Hành trình điều trị ung thư kéo dài là thử thách không hề dễ dàng. Các bác sĩ mong rằng những hoạt động như thế này sẽ giúp người bệnh cảm nhận bệnh viện không chỉ là nơi điều trị mà còn là nơi mang lại niềm vui, sự ấm áp, tiếp thêm động lực để họ lạc quan vượt qua bệnh tật.

