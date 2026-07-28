Không rõ được tiêm gì vào ngực

Khoảng 20 năm trước, vì mặc cảm với vòng một nhỏ, bà H.T.N. (50 tuổi, Long An) sang Trung Quốc để tiêm một loại chất được giới thiệu là "mỡ nhân tạo" tại một cơ sở làm đẹp và không biết chính xác thành phần của chất được tiêm.

Suốt gần hai thập kỷ sau đó, bà không gặp biến chứng rõ rệt nên nghĩ việc làm đẹp diễn ra an toàn.

Tuy nhiên, khoảng hai tháng trước khi nhập viện, hai bên ngực của bà bắt đầu sưng to nhanh bất thường, căng cứng, đau nhiều và gây khó thở, đặc biệt khi nằm ngủ.

"Lúc đầu tôi chỉ thấy ngực hơi căng và đau nhưng vài ngày sau thì sưng lên rất nhanh, càng lúc càng cứng. Mỗi khi nằm xuống, tôi có cảm giác như có vật nặng đè lên ngực, rất khó thở. Có những đêm tôi phải ngồi để thở và gần như thức trắng", bà N. kể.

Theo các bác sĩ, khi nhập viện, vòng ngực của bệnh nhân đã tăng lên khoảng 115cm. Hai bầu ngực căng cứng, nhiều vùng mô lổn nhổn, nghi ngờ đã có biến đổi cấu trúc sau thời gian dài tồn tại chất lạ.

Bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Để đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ chỉ định siêu âm, xét nghiệm và dự kiến chụp cộng hưởng từ (MRI). Tuy nhiên, do vòng ngực của bà N. quá lớn, việc chụp MRI không thể thực hiện. Ê-kíp buộc phải chuyển sang chụp CT ngực để xác định phạm vi tổn thương và xây dựng phương án điều trị.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng 16 G/L, cùng hình ảnh tụ dịch và mô biến đổi, cho thấy bà N. đang có phản ứng viêm nặng và cần được phẫu thuật sớm. Nhận định bệnh nhân có nguy cơ biến chứng nặng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn ngay trong đêm.

Ngực như tổ ong

Theo TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - người điều trị cho bà N, sau khoảng 20 năm, chất lạ trong cơ thể bệnh nhân không còn tồn tại thành một khối mà đã xen lẫn trong các mô xơ viêm, tạo thành nhiều khoang nhỏ giống như "tổ ong". Xen giữa các lớp mô xơ là dịch viêm, chất làm đầy tồn dư và những vùng mô đã biến đổi.

Các bác sĩ phải lần lượt mở từng khoang, cắt lọc mô viêm, lấy bỏ chất lạ, đồng thời bảo tồn tối đa mô lành và hạn chế tổn thương mạch máu.

Sau gần 5 giờ phẫu thuật, ê-kíp lấy ra gần 5 lít hỗn hợp dịch, máu và chất lạ từ hai bên ngực, đồng thời đặt dẫn lưu để tiếp tục theo dõi tình trạng sau mổ.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng với các sản phẩm được quảng cáo là "mỡ nhân tạo", "mỡ sinh học" hay các chất làm đầy không rõ thành phần, nguồn gốc.

Theo bác sĩ, việc không xuất hiện biến chứng trong nhiều năm không đồng nghĩa với việc chất được tiêm là an toàn. Các chất lạ có thể tồn tại âm thầm trong cơ thể, sau đó gây viêm, xơ hóa, nhiễm trùng hoặc tạo các ổ tổn thương rất khó xử lý.

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