Ông O.P.H. (51 tuổi, quốc tịch Malaysia) là giảng viên tại một trường đại học ở Hà Nội xuất hiện sốt, đau đầu, mệt mỏi, tiêu chảy. Ông được đưa vào một bệnh viện tư với chẩn đoán nhiễm trùng trên nền tổn thương thận, tăng men gan.

Sau 2 ngày điều trị, tình trạng của bệnh nhân không cải thiện mà còn diễn tiến xấu nhanh chóng. Ông H. được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Bác sĩ Hà Việt Huy cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn trên nền suy tim và tăng huyết áp, kèm phù phổi và rối loạn nhịp. Các xét nghiệm ghi nhận mức độ nhiễm trùng tăng cao và suy đa tạng: CRP tăng hơn 70 lần (351,4 mg/L), urê máu 15,8 mmol/L.

Nam bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BSCC.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy dòng cao nhưng do phổi xấu đi nhanh, ê-kíp buộc phải đặt nội khí quản và cho thở máy để duy trì hô hấp. Song song, bệnh nhân được lọc máu liên tục và điều trị tích cực. Sau 3 ngày hồi sức tối ưu, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, bệnh nhân thoát sốc, cai được máy thở và dần hồi phục.

Bác sĩ Huy cho biết, đây là trường hợp viêm phổi, nhiễm trùng huyết rất nặng trên nền bệnh lý tim mạch mạn tính khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, nhờ xử trí kịp thời và điều trị đúng nguyên nhân, bệnh nhân đã vượt qua nguy kịch và hồi phục. Đến nay, ông H. đã đủ điều kiện ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết, viêm phổi là một bệnh phổ biến trên toàn cầu và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Bệnh có thể nặng đến mức gây suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn và tử vong, đặc biệt ở người lớn tuổi, trẻ em, người suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh lý nền.

Viêm phổi có thể khởi phát đột ngột hoặc từ từ với các triệu chứng thường gặp như ho, sốt, đau ngực và khó thở khi trở nặng. Người bệnh cần được thăm khám và điều trị đúng cách ngay từ đầu để tránh biến chứng.

Trẻ 13 tuổi phải mổ cấp cứu do thói quen thức khuya, áp lực học hành Một bé trai 13 tuổi vừa phải phẫu thuật cấp cứu vì thủng ổ loét tá tràng. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân xuất phát từ thói quen thức khuya, bỏ bữa sáng và căng thẳng học tập kéo dài.

Mỗi năm, người Việt gọi 2 triệu cuộc về tổng đài cấp cứu 115 Theo Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, mỗi năm có 2 triệu cuộc gọi đến tổng đài cấp cứu 115. Bộ Y tế đưa ra mục tiêu đến năm 2030, sẽ có 3 triệu người được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.