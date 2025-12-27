Khoảng 18h ngày 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận các nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh (Trường Mầm non Họa Mi), xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, bệnh viện tiếp nhận 7 bệnh nhân. Các nạn nhân được thăm khám, đánh giá tình trạng chấn thương và xử trí cấp cứu kịp thời.

Một nạn nhân trong vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC

Cụ thể, tình trạng chấn thương như sau:

1. Bệnh nhân Đ.T.N.H (37 tuổi, Hà Nội): Đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương đùi phải, chấn thương khung chậu.

2. Bệnh nhân H.N.A (24 tuổi, Hà Nội): Theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương cổ chân trái.

3. Bệnh nhân L.C.C (29 tuổi, Hà Nội): Chấn thương ngực kín đã dẫn lưu màng phổi, vết thương phức tạp tầng sinh môn. Người bệnh có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

4. Bệnh nhân N.T.P.K (26 tuổi, TP.HCM) Đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng tay phải, chấn thương khung chậu, chấn thương vai trái.

5. Bệnh nhân P.M.Q (29 tuổi, Hà Nội): Chấn thương sọ não máu tụ ngoài màng cứng trán phải, gãy xương bả vai trái.

6. Bệnh nhân T.B.Y (24 tuổi, Hà Nội): Theo dõi chấn thương sọ não, gãy kín cẳng chân trái, theo dõi chấn thương cột sống thắt lưng không liệt.

7. Bệnh nhân P.P.T (24 tuổi, Bắc Ninh): Theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương khớp vai.

Công tác cấp cứu và theo dõi điều trị đang tiếp tục được bệnh viện triển khai khẩn trương.