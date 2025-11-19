Sự cố nghiêm trọng của Cloudflare - nền tảng hạ tầng sống còn của vô số trang web toàn cầu - hôm 18/11, đã khiến hàng triệu người hỗn loạn.

Những nền tảng vốn quen thuộc như X (trước đây là Twitter) và ChatGPT bỗng ngừng hoạt động, khiến cuộc trò chuyện dang dở và những nhiệm vụ hỗ trợ AI rơi vào im lặng.

Spotify chập chờn, Canva đột ngột mất bản thiết kế, còn các giao diện giao dịch tiền số thì biến mất như chưa từng tồn tại.

Sự cố nghiêm trọng của Cloudflare gây thiệt hại lớn. Ảnh: Mashable

Các thông báo lỗi “500 Internal Server Error” liên tục xuất hiện, biến một ngày thứ Ba bình thường thành bài kiểm tra lòng kiên nhẫn của người dùng toàn cầu.

Cloudflare nhanh chóng thừa nhận sự cố, mô tả tình trạng lỗi 500 lan rộng trên cả mạng lưới, bảng điều khiển và hệ thống API. Đội ngũ kỹ sư lập tức truy tìm nguyên nhân, sau đó xác định lỗi xuất phát từ một trục trặc kỹ thuật nội bộ.

Dù một phần dịch vụ đã được khôi phục theo các báo cáo mới nhất, hậu quả vẫn còn đó: năng suất suy giảm, kế hoạch gián đoạn và niềm tin bị lung lay.

Sự cố Cloudflare tháng 11/2025 này gợi nhớ đến vụ gián đoạn lớn của Amazon Web Services hồi tháng trước, một minh chứng nữa cho sự mong manh của thế giới số mà chúng ta luôn tin tưởng.

Bên trong tâm bão: Khi hạ tầng Internet ‘sụp đổ’

Cloudflare chiếm hơn 20% lưu lượng web toàn cầu, đảm nhiệm từ bảo mật mạng cho đến phân phối nội dung tốc độ cao. Vì thế khi hệ thống của họ chệch nhịp, tác động lan rộng tức thì. Trên X, người dùng không thể đăng bài hoặc cập nhật luồng tin.

ChatGPT – công cụ quen thuộc cho nghiên cứu nhanh, ý tưởng sáng tạo hay hỗ trợ học tập – chỉ hiện một màn hình trắng, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh “đang làm dở”.

Nhiều nền tảng khác cũng “chịu trận”: Perplexity ngừng tìm kiếm, Letterboxd không thể lưu nhật ký phim, còn các công cụ hợp tác trực tuyến thì bị ngắt quãng khiến nhiều nhóm làm việc phải chờ đợi bất lực.

Downdetector ghi nhận hơn 4.000 báo cáo sự cố chỉ trong giờ đầu tiên, tạo nên bức tranh gián đoạn quy mô lớn.

Các doanh nghiệp thiệt hại nặng hơn cả, với giỏ hàng bị bỏ dở và quy trình làm việc từ xa bị chia cắt.

Những sự cố như thế này nhắc nhở mọi người rằng thế giới số tưởng như “vận hành mãi mãi” thực ra dễ bị tổn thương đến mức nào.

Hàng tỷ USD bốc hơi chỉ trong vài giờ

Đằng sau sự bực bội của người dùng là thiệt hại còn lớn hơn đối với Cloudflare. Cổ phiếu công ty giảm 3,9% trong phiên giao dịch tiền thị trường, tương đương gần 1,8 tỷ USD vốn hóa “bốc hơi” ngay lập tức.

Các thông báo lỗi “Internal Server Error” liên tục xuất hiện, biến một ngày thứ Ba bình thường thành bài kiểm tra lòng kiên nhẫn của người dùng toàn cầu. Ảnh chụp màn hình

Các phân tích tài chính cho thấy đợt gián đoạn này có thể thổi bay hàng triệu USD từ doanh thu quý hiện tại, không chỉ vì hoàn trả cho khách hàng mà còn do hệ lụy lâu dài.

Ông Ray McDonough, chuyên gia phân tích tại Needham & Company, nhận định những sự cố kiểu này “phơi bày rủi ro vận hành có thể nhanh chóng bào mòn biên lợi nhuận và khiến khách hàng cân nhắc lại hợp đồng”.

Trung tâm của cuộc khủng hoảng tài chính nằm ở các thỏa thuận SLA (Service Level Agreement) – cam kết giữ dịch vụ trực tuyến 99,99% mỗi tháng.

Với khoảng 90 phút gián đoạn lõi hôm nay, Cloudflare bắt buộc phải bồi thường cho khách hàng.

Điều đó đồng nghĩa các lỗi kỹ thuật không chỉ gây phiền phức mà còn trực tiếp bào mòn doanh thu.

Một nghiên cứu trong ngành cho biết, mỗi giờ ngừng hoạt động khiến một doanh nghiệp công nghệ tầm trung thiệt hại trung bình 300.000 USD.

Nhân con số đó lên với hơn 300.000 khách hàng của Cloudflare – bao gồm những gã khổng lồ như OpenAI, Google – hậu quả có thể lên tới hàng chục triệu USD chỉ trong một sự cố.

Về mặt kinh doanh, mỗi trang thanh toán bị đình trệ trong mùa cao điểm giống như nhiều dịp Black Friday trước đây: doanh thu biến mất theo từng giây.

Và đó còn là sự xói mòn niềm tin – yếu tố có thể khiến khách hàng tìm đến đối thủ như Akamai, kéo theo tỷ lệ rời bỏ dịch vụ tăng thêm 2–3% trong quý tới.

Sự cố lần này đặc biệt đáng chú ý vì nó diễn ra đúng lúc Cloudflare đẩy mạnh các dịch vụ AI như Workers AI – vốn đòi hỏi độ ổn định gần như tuyệt đối để thu hút nhà phát triển.

Một lần “vấp ngã” không chỉ làm mất tiền bồi hoàn mà còn làm chậm đà tăng trưởng trong thị trường AI trị giá 100 tỷ USD dự kiến vào năm 2028.

Các chuyên gia xem đây là thời điểm Cloudflare buộc phải tăng cường đầu tư vào hạ tầng dự phòng, thậm chí triển khai mô hình đa đám mây.

Tuy nhiên, điều này cũng có thể làm giảm lợi nhuận trong ngắn hạn khoảng 5% – một sự đánh đổi không thể tránh khỏi nếu công ty muốn củng cố vị thế.

Dù dịch vụ đang dần ổn định, cảm giác hoang mang vẫn còn đọng lại. Cloudflare cam kết điều tra sâu và nâng cấp các hệ thống quan trọng nhằm tái xây dựng hình ảnh đáng tin cậy. Thế nhưng, người dùng và nhà đầu tư vẫn mang tâm trạng nửa yên tâm, nửa lo lắng.

Liệu sự cố này sẽ cản trở đà tăng trưởng hay trở thành cú hích để Cloudflare trỗi dậy mạnh mẽ hơn? Câu trả lời cần thời gian.

(Theo The Guardian, The Independent, FM)