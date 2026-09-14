Tôi đang quan tâm tới kiểm tra sức khỏe và thấy nhiều nơi quảng cáo gói khám sức khỏe cho người sau 40 tuổi nhưng chi phí khá cao. Xin bác sĩ tư vấn, vợ chồng tôi sau 40 tuổi nên làm các xét nghiệm gì để kiểm tra bộ phận cơ thể đang yếu đi? (Vũ Hòa Bình - 42 tuổi, TPHCM)

Bác sĩ Lê Nhất Duy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3

Điều đáng quan tâm sau tuổi 40 vì vậy không nằm ở việc tìm xem bộ phận nào đang “yếu” đi trước. Đây là giai đoạn chúng ta nên hiểu cơ thể mình rõ hơn, duy trì vận động, giữ khối cơ, ăn uống hợp lý, hạn chế thuốc lá và rượu bia, đồng thời theo dõi những chỉ số sức khỏe cần thiết.

Lão hóa là điều không thể tránh khỏi, nhưng cách chúng ta bước qua tuổi trung niên vẫn có rất nhiều điều có thể chủ động.

Khi bước sang tuổi 40, bạn không cần phải thực hiện một danh sách dài các xét nghiệm. Việc kiểm tra nên được lựa chọn dựa trên tuổi, giới tính, bệnh nền, tiền sử gia đình và yếu tố nguy cơ của mỗi người.

Qua tuổi 40 cần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ảnh: Nguyên Hà.

Một số vấn đề cơ bản nên được quan tâm gồm:

Huyết áp: Bạn nên kiểm tra định kỳ, đặc biệt ở người thừa cân, ăn mặn, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình tăng huyết áp.

Đường huyết và HbA1c: Giúp phát hiện sớm tiền đái tháo đường và đái tháo đường, nhất là ở người có nguy cơ.

Mỡ máu: Bạn kiểm tra để sàng lọc các bệnh chuyển hóa và cung cấp thêm thông tin để bác sĩ đánh giá nguy cơ tim mạch.

Chức năng gan và thận: Chỉ số này được đánh giá thông qua các xét nghiệm phù hợp. Ở người có tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc nguy cơ bệnh thận, bác sĩ có thể chỉ định thêm xét nghiệm albumin trong nước tiểu.

Viêm gan B và C: Người chưa từng kiểm tra có thể trao đổi với bác sĩ về nhu cầu xét nghiệm. Viêm gan B hiện có vắc xin phòng bệnh; viêm gan C chưa có vắc xin nhưng đã có phương pháp điều trị hiệu quả.

Sức khỏe mắt: Bạn nên khám khi có thay đổi thị lực hoặc có các yếu tố nguy cơ như đái tháo đường, tăng huyết áp hay tiền sử gia đình mắc bệnh mắt.

Tầm soát ung thư: Lịch tầm soát cần dựa trên tuổi và nguy cơ. Với người có nguy cơ trung bình, nhiều hướng dẫn hiện bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng từ tuổi 45. Phụ nữ cần lưu ý tầm soát ung thư vú và ung thư cổ tử cung theo độ tuổi và hướng dẫn chuyên môn.

Đối với loãng xương: Phụ nữ từ 65 tuổi trở lên thường được khuyến nghị tầm soát. Phụ nữ sau mãn kinh dưới 65 tuổi có thể được đánh giá sớm hơn nếu có nguy cơ gãy xương cao.

Từ các chỉ số này, bạn có thể tham khảo và lựa chọn gói khám sức khỏe phù hợp, không cần các gói khám quá chuyên sâu, tốn kém.

Sau tuổi 40, hãy thử 3 thói quen buổi sáng để có sức khỏe tốt hơn Với những người ở tuổi 40, khối lượng cơ bắp có xu hướng giảm tự nhiên. Vì vậy, một số thói quen đơn giản vào buổi sáng như ăn đủ protein, đi bộ và tập hít thở có thể duy trì sức khỏe.

Nam giới từ 40 tuổi cần làm một xét nghiệm để sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt Nam giới từ 40-45 tuổi nên xét nghiệm máu PSA để tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, giúp phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng.