Văn phòng Chủ tịch nước chiều nay họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua.

Trong 13 luật vừa được công bố, Luật Dân số là một trong những đạo luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, luật quy định các biện pháp để duy trì mức sinh thay thế, bao gồm trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng; lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con, hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thông tin tại họp báo

Bên cạnh đó, phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế sẽ được hỗ trợ tài chính khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội.

Luật cũng giao Chính phủ quyết định các biện pháp khác để duy trì mức sinh thay thế. Chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ do Chính phủ quy định.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, luật mới bổ sung các quy định về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể, luật cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; cấm thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi, trừ trường hợp do Bộ trưởng Y tế quy định để phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến giới tính.

Luật cũng khuyến khích đưa nội dung không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Đồng thời, luật quy định về đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người có hành vi thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phá thai và việc đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh này thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Luật cũng bổ sung các quy định về thích ứng với già hóa dân số, trong đó, chủ động chuẩn bị cho tuổi già như chuẩn bị về sức khỏe, tài chính, tâm lý; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng để duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và chức năng xã hội; tham gia các hoạt động hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi...

Phó Cục trưởng Cục Dân số Phạm Vũ Hoàng

Thông tin về quy định ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở với người có từ 2 con đẻ trở lên, ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết các chính sách lớn quy định trong luật mang tính nguyên tắc chung.

Về chính sách duy trì mức sinh thay thế, ông Hoàng cho biết, bên cạnh các quy định mang tính khung, căn cơ, dài hạn có các quy định cụ thể. Trong đó, quy định bổ sung đối tượng được mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội.

Trong luật đã có các quy định chỉnh sửa rất cụ thể một số điều của Luật Nhà ở, theo đó, sửa chi tiết các điều 76 về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, điều 77 quy định hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Bộ đang tham mưu với Chính phủ xây dựng các nghị định, thông tư của Bộ Y tế để hướng dẫn luật.

Trong đó, Bộ phối hợp với Bộ Xây dựng để xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 05/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Dự kiến thông tư này sẽ hoàn thành trước 15/5.