Kết thúc ngày thi đấu 13/12 tại SEA Games 33, đoàn TTVN giành được 30 HCV, 27 HCB, 53 HCĐ, hiện đang đứng ở vị trí thứ 3 bảng tổng sắp, sau Indonesia đúng 1 HCV.

Trong ngày thi đấu hôm nay (14/12), đoàn TTVN tiếp tục được dự báo giành trên 10 HCV, tập trung ở một số môn thế mạnh như điền kinh, bắn súng, các môn võ, cầu mây...

Tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu thành công trong ngày 13/12. Ảnh: S.N

Ở môn bắn súng, niềm hi vọng vàng Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh đều thi đấu ở nội dung 10m súng ngắn đồng đội nữ và 10m súng ngắn cá nhân nam. Quang Huy đang là đương kim vô địch Asiad, trong khi Thu Vinh từng tranh tài ở Olympic Paris 2024. Nếu thi đấu đúng sức, các xạ thủ Việt Nam có thể mang về 1 HCV cho đoàn TTVN.

Môn điền kinh tiếp tục diễn ra với các nội dung đường dài. Việt Nam hi vọng giành HCV ở nội dung đi bộ nam-nữ của hai chị em Thanh Phúc - Thành Ngưng, marathon nam của Hoàng Nguyên Thanh.

Ở môn bơi, đây là ngày thi đấu Việt Nam không có những gương mặt sáng giá. Tuy nhiên, các kình ngư Việt Nam vẫn có thể tạo nên bất ngờ ở hai nội dung tiếp sức.

Ngoài các môn trên, karate, judo, cử tạ, wushu, xe đạp, cầu mây... đều có thể đóng góp HCV cho đoàn TTVN. Trong khi đó, môn bóng đá nữ sẽ là trận bán kết được chờ đợi Việt Nam vs Indonesia, còn ở bóng chuyền nữ là cuộc chạm trán giữa Việt Nam vs Philippines.