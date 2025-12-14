Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 13/12:
HCV (6): Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, kumite -61kg), Nguyễn Thanh Trường (Karate, kumite -81kg), Đinh Thị Hương (Karate, kumite -68kg), Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo, -57kg), Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 5.000m), Tạ Ngọc Tưởng - Nguyễn Thị Ngọc - Lê Ngọc Phúc - Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, tiếp sức 4x400m hỗn hợp).
HCB (5): Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thảo (Bắn súng, 10m súng trường hơi đồng đội nữ), Võ Văn Hiền (Karate, kumite -75kg), Nguyễn Hoài Hương (Cử tạ, 53kg), Trần Văn Nguyễn Quốc (Bơi, 200m tự do), Lê Thị Tuyết (Điền kinh, 5.000m)
HCĐ (7): Lê Thị Mộng Tuyền (Bắn súng, 10m súng trường hơi cá nhân nữ), Vũ Thị Trang - Bùi Bích Phương (Cầu lông, đôi nữ), Nguyễn Thị Thu Trang (Cử tạ, 48kg), K' Dương (Cử tạ, 60kg), Lê Anh Tài (Judo, -90kg), Vũ Thị Ngọc Hà (Điền kinh, nhảy xa 3 bước), Nguyễn Thúy Hiền (Bơi, 100m ếch).
