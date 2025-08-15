Mức chênh lệch lớn

Nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết bắt đầu công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2025.

Bên cạnh bức tranh tài chính, mức thu nhập của các lãnh đạo cấp cao cũng được tiết lộ. Có người hưởng lương hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng, nhưng cũng có người thu nhập chỉ 7 triệu đồng/tháng.

Nửa đầu năm nay, quỹ lương của Nam Long Group (HoSE: NLG) dành cho quản lý cấp cao là hơn 34 tỷ đồng, tăng 2,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trung bình, mỗi thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhận thù lao 160 triệu đồng/tháng.

Ban tổng giám đốc của Nam Long Group chỉ có 3 người nhưng quỹ lương 6 tháng đầu năm đạt hơn 24,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng/người/tháng.

Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ, người có thu nhập cao nhất tại Phát Đạt Corporation. Ảnh: PDR

Tại Phát Đạt Corporation (HoSE: PDR), người có thu nhập cao nhất là Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ, với 1,4 tỷ đồng, tương đương 466 triệu đồng/tháng. Xếp sau là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt với thu nhập 485 triệu đồng, tương đương 161 triệu đồng/tháng.

Kết thúc quý II/2025, Phát Đạt Corporation lãi sau thuế gần 65 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Dù có lãi, công ty vẫn gặp vấn đề về dòng tiền khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1.331 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 808 tỷ đồng.

Trải qua nhiều biến động về nhân sự cấp cao và liên tục báo lỗ, nửa đầu năm nay, Thuduc House (HoSE: TDH) đã có lãi trở lại. Doanh thu đạt thấp hơn, chỉ gần 26 tỷ đồng (cùng kỳ 30 tỷ), nhưng lợi nhuận sau thuế đạt gần 19 tỷ đồng.

Trong bối cảnh khó khăn, thu nhập lãnh đạo Thuduc House vẫn khá khiêm tốn. Người có thu nhập cao nhất là Chủ tịch HĐQT Trần Thành Vinh với 50 triệu đồng/tháng. Tổng giám đốc Trần Thị Liên có mức thu nhập chưa đến 7 triệu đồng/tháng.

Cả gia đình cho công ty vay tiền

Nửa đầu năm nay, quỹ lương dành cho quản lý cấp cao tại An Gia Group (HoSE: AGG) đạt hơn 3,1 tỷ đồng, giảm gần 750 triệu đồng so với cùng kỳ. Người có thu nhập cao nhất là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng với mức lương 208 triệu đồng/tháng.

Dù lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt hơn 82 tỷ đồng, công ty vẫn gặp khó khăn về dòng tiền. Lưu chuyển tiền thuần sử dụng cho hoạt động kinh doanh âm 655 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ âm 58 tỷ đồng.

Tại Novaland (HoSE: NVL), người hưởng lương cao nhất là Tổng giám đốc Dương Văn Bắc. Quý II/2025, ông Bắc nhận lương 2,4 tỷ đồng, tương đương 800 triệu đồng/tháng. Thu nhập này tăng đáng kể so với quý I, thời điểm ông giữ chức Giám đốc Tài chính với mức lương 240 triệu đồng/tháng.

Dù không nhận lương nhưng thù lao của Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn vẫn tăng, quý II cao gấp đôi so với quý I (từ 100 lên 200 triệu đồng/tháng).

Đối với Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG), năm ngoái, hầu hết lãnh đạo chỉ nhận thù lao tượng trưng, dao động từ 15-30 triệu đồng/năm. Riêng Kế toán trưởng Phạm Hoàng Phương có thu nhập 436 triệu đồng/năm.

Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo và người nhà liên tục cho Quốc Cường Gia Lai vay vốn. Nếu quý I, số tiền cho vay là 130 tỷ đồng thì đến quý II đã tăng lên 362 tỷ đồng.

Trong quý II, cựu Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan và người thân cho công ty vay 212 tỷ đồng. Cụ thể, bà Loan cho vay 2 tỷ đồng; Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường (con trai bà Loan) cho vay 30 tỷ đồng; bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái bà Loan) cùng chồng cho vay 180 tỷ đồng.