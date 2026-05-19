Diễn Đàn Công Nghệ AI & Chuyển Đổi Số "GStar 2026 - AI & Nhân Loại" do New Turing Institute (NTI) tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/5 tại TPHCM. Sự kiện dự kiến thu hút 1.000 người tham dự trực tiếp.

Trong bối cảnh châu Á đang tăng tốc năng lực AI với lực lượng lao động trẻ, sự kiện đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp và giới học thuật trong khu vực.

Với chủ đề lấy con người làm trung tâm, GStar 2026 hướng tới việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng suất, chất lượng công việc và đời sống trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Sức hút lớn nhất của chương trình kéo dài một ngày này đến từ 15 diễn giả, chuyên gia hàng đầu và sự góp mặt của đại diện các tập đoàn công nghệ danh tiếng thế giới.

Những gương mặt nổi bật tham gia chia sẻ bao gồm: Tiến sĩ Thắng Lương: Nhà khoa học chính & Giám đốc nghiên cứu tại Google DeepMind; Tiến sĩ Ed H. Chi: Phó Chủ tịch Nghiên cứu tại Google DeepMind; Tiến sĩ Hưng Bùi: Phó Chủ tịch Công nghệ tại Qualcomm AI Research; ông Marc Woo: Giám đốc điều hành Google Việt Nam và Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó là sự tham gia của lãnh đạo các tập đoàn và startup trong và ngoài nước.

GStar 2026 sẽ bao gồm các bài tham luận và ba phiên thảo luận. Chương trình không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn tập trung vào việc hiện thực hóa các ứng dụng AI và phát triển tài năng, tạo cầu nối chiến lược giữa doanh nghiệp, nhà đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách. Tại sự kiện, các ứng dụng AI tạo sinh, AI trong y tế và Fintech sẽ được trình diễn trực quan.

Nhấn mạnh về tầm nhìn của diễn đàn, Tiến sĩ Thắng Lương cho biết: "GStar 2026 là một dấu mốc quan trọng đối với hệ sinh thái AI khu vực châu Á Thái Bình Dương trong việc định hình lại cách thức AI phục vụ nhân loại". Ông kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần tái định vị vai trò của châu Á từ việc chỉ ứng dụng công nghệ sang vị trí dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo.

Đồng quan điểm, Giáo sư Po-Shen Loh nhận định trong kỷ nguyên AI, giá trị cốt lõi của con người nằm ở tư duy linh hoạt, sự thấu cảm và trách nhiệm đạo đức. GStar 2026 sẽ là nơi thảo luận cách nuôi dưỡng những tố chất này để đảm bảo đột phá công nghệ luôn phục vụ lợi ích tốt nhất cho nhân loại.

GStar 2026 là sự kiện tiếp nối chuỗi hoạt động AI thường niên do NTI tổ chức từ năm 2018. Trước đó, AI Day 2023 từng thu hút hơn 1.300 người với sự xuất hiện của CEO OpenAI Sam Altman và GenAI 2024 thu hút hơn 800 người với sự góp mặt của Jeff Dean - Nhà khoa học trưởng của Google.