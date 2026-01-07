Trong cuộc phỏng vấn với báo chí hôm 5/1, lãnh đạo của tập đoàn công nghệ giá trị nhất Hàn Quốc nhấn mạnh những tác động sắp tới lên ngành công nghiệp phần cứng tiêu dùng là "không thể tránh khỏi".

Ông dự báo tình trạng này nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc tăng giá đối với các mặt hàng như TV, thiết bị gia dụng và điện thoại thông minh.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động giá cả này xuất phát từ nhu cầu khổng lồ của các "hyperscaler" - những "ông lớn" như Alphabet, Meta, Oracle và các công ty khác đang chi hàng tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ kỷ nguyên AI.

Họ đang làm rung chuyển toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn bằng nguồn dự trữ tiền mặt khổng lồ, khiến giá thị trường của bộ nhớ bị bóp méo nghiêm trọng.

Giá bộ nhớ máy tính tăng chóng mặt trong năm qua và không có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: Shutterstock

Trước tình hình khan hiếm, các nhà sản xuất bộ nhớ toàn cầu đã chuyển hướng dây chuyền sang thiết bị tính toán hiệu năng cao (HPC).

Thị trường DRAM, vốn được thống trị bởi Samsung cùng các đối thủ như SK Hynix và Micron, đang chứng kiến sự thay đổi lớn về chiến lược.

Một dấu hiệu rõ ràng cho xu hướng này là việc Micron thông báo vào tháng 12 rằng họ sẽ đóng cửa mảng kinh doanh tiêu dùng để tập trung đáp ứng cơn khát chip của ngành công nghiệp AI.

Hệ quả của sự dịch chuyển này đang tác động trực tiếp đến thị trường máy tính cá nhân. Giá của hầu hết RAM DDR5 thế hệ hiện tại đã tăng hơn gấp đôi, ngay cả RAM DDR4 thế hệ cũ cũng đi theo quỹ đạo tăng giá tương tự. Không chỉ RAM, lĩnh vực lưu trữ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

CEO của Phison, nhà cung cấp thiết bị cho ổ cứng SSD nhấn mạnh giá NAND flash sẽ tăng "tới 50, 75%" khi các hyperscaler cạnh tranh gay gắt trong một thị trường ngày càng thắt chặt.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất lưu trữ như Western Digital và Seagate đã nằm trong nhóm tăng trưởng tốt nhất chỉ số S&P 500 của Mỹ trong năm 2025.

Đối với người dùng cuối, sự khan hiếm này có thể đồng nghĩa với một cuộc "suy thoái công nghệ".

Nếu không có thêm năng lực sản xuất để hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng, việc các hyperscaler thâu tóm nguồn cung có thể khiến giá smartphone và laptop buộc phải tăng lên, hoặc người dùng sẽ phải chấp nhận cấu hình thấp hơn với mức giá hiện tại.

Điều này không chỉ đúng với các sản phẩm của Samsung như điện thoại Galaxy, mà còn ảnh hưởng đến cả iPhone của Apple, dòng Pixel của Google và hàng loạt lựa chọn khác trên thị trường.

Sự thiếu hụt này đang tác động đến mọi khía cạnh của đời sống công nghệ và hiện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc sớm.

(Theo The Street)