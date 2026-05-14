Trong cuộc gặp gỡ, động viên U17 Việt Nam sau chiến thắng trước U17 UAE, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đặc biệt lưu ý các cầu thủ về việc sử dụng mạng xã hội trong giai đoạn nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

"Mạng xã hội có hai mặt. Khi chiến thắng, các bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khen, nhưng khi thất bại cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Điều quan trọng nhất là phải giữ được sự tập trung cho công việc, sống bằng nghề bóng đá và thi đấu chuyên nghiệp”, người đứng đầu VFF nói.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có buổi nói chuyện với các cầu thủ U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Ông Trần Quốc Tuấn biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ cần tiếp tục duy trì sự tập trung và chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết gặp U17 Australia sắp tới (0h ngày 17/5).

“Đây là thành tích rất đáng tự hào của bóng đá trẻ Việt Nam. Các cầu thủ đã cho thấy tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, sự trưởng thành và bản lĩnh trong thời điểm khó khăn nhất của trận đấu”, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Người đứng đầu VFF cũng nhắc lại bài học từ đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Sau thất bại trước U23 Trung Quốc, các cầu thủ đàn anh đã đứng dậy mạnh mẽ để rồi xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba, qua đó giành HCĐ châu Á.

Chủ tịch VFF tin tưởng lứa cầu thủ hiện tại sẽ còn tiến xa. Ảnh: VFF

Theo ông Tuấn, đó là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tinh thần vượt khó và khả năng đứng dậy sau thất bại, điều mà các cầu thủ U17 Việt Nam cần tiếp tục phát huy trong hành trình phía trước.

Ông Tuấn nhấn mạnh những giải đấu như VCK U17 châu Á hay FIFA U17 World Cup sẽ là nền tảng kinh nghiệm rất quan trọng cho tương lai của các cầu thủ, là hành trang để 5-6 năm nữa các cầu thủ có thể hướng tới sân chơi lớn hơn như vòng loại World Cup.

