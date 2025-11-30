Theo RT, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/11 đã thông báo về việc ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại nhắm vào một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên quan trọng ở vùng Moscow.

"Nghi phạm trong vụ việc là một công dân Nga 56 tuổi, được cơ quan tình báo Kiev chiêu mộ vào năm 2024 khi bị giữ tại một trung tâm tạm giam dành cho người nước ngoài vi phạm luật ở Ukraine. Sau khi được tuyển mộ, đối tượng này đã trở về Nga dưới vỏ bọc bị trục xuất", FSB cho biết.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga ngăn chặn âm mưu phá đường ống khí đốt gần Moscow. Ảnh: Sputnik

Báo cáo điều tra tiết lộ, các đầu mối liên lạc của Kiev đã yêu cầu người đàn ông 56 tuổi mua một chiếc ô tô và một máy khoan điện vào đầu tháng này. Tình báo Ukraine sau đó cũng cung cấp cho người này tọa độ của địa điểm cất giấu thiết bị nổ tự chế được ngụy trang thành ống keo xây dựng.

Theo kế hoạch, đối tượng này sẽ trở lại Ukraine sau khi thực hiện hành vi phá hoại, nhưng đã bị FSB bắt quả tang khi đang cố gắng cài đặt thuốc nổ ở gần đường ống.

Trong thời gian vừa qua, Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine dàn dựng hàng loạt các cuộc tấn công và hoạt động phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng của Moscow.

Vào đầu tuần này, FSB cũng đã bắn hạ 2 nghi phạm đang cố gắng đặt thiết bị nổ tại tuyến đường sắt nối Novoaltaysk và Biysk. Hai đối tượng này hành động thay cho một nhóm vũ trang có quan hệ với tình báo Ukraine.