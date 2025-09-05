Theo đài RT, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 4/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ việc người đồng cấp Mỹ Donald Trump không hài lòng "khi các quốc gia Tây Âu vẫn mua dầu mỏ từ Nga".

"Có hai quốc gia mà chúng tôi biết là Hungary và Slovakia. Các đợt tập kích của Kiev vào đường ống dẫn dầu của Nga đã làm giảm khả năng 2 nước này nhận được nguồn cung tương ứng. Đây được coi là một biện pháp trừng phạt", ông Zelensky nói.

Theo nguồn tin của truyền thông Anh, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với "Liên minh tự nguyện" do Tổng thống Macron dẫn đầu trong ngày 4/9. Lãnh đạo Nhà Trắng đã tỏ ra không hài lòng khi châu Âu vẫn tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Kể từ đầu tháng 8, Ukraine đã nhiều lần tấn công đường ống dẫn nhiên liệu Druzhba, một tuyến đường quan trọng vận chuyển dầu thô của Nga và Kazakhstan đến Slovakia và Hungary.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Ukraine cũng thừa nhận việc Nga bắt đầu đề cập tới khả năng hội đàm là một tín hiệu tích cực, đồng thời tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin dưới bất kỳ hình thức nào.

"Một cuộc gặp như vậy là cần thiết. Tôi ủng hộ cả hình thức 3 bên lẫn song phương hoặc bất kỳ định dạng nào. Nhưng tôi cho rằng Moscow vẫn đang muốn trì hoãn", ông Zelensky phát biểu.

Tại cuộc phỏng vấn mới đây ở Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin bày tỏ sẵn sàng gặp ông Zelensky tại Moscow, song nhấn mạnh sự kiện này cần được chuẩn bị kỹ càng và phải dẫn đến kết quả tích cực.