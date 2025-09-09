Rượt đuổi điên rồ

Italia đã thắng, và đôi khi chỉ cần như thế trong bối cảnh bóng ma lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt ở World Cup vẫn đang ám ảnh.

Trong một buổi tối lạ lùng ở Debrecen (Hungary), sân trung lập mà Israel lựa chọn tiếp đón Azzurri, đội bóng của Gennaro Gattuso mang đến cho khán giả bản giao hưởng hỗn loạn, với đủ cung bậc của sợ hãi, phấn khích và cả giải thoát.

Italia phòng ngự không tốt. Ảnh: Azzurri

Chiến thắng 5-4 không nói nhiều về sự chặt chẽ chiến thuật, nhưng lại hé lộ bản sắc mà Gattuso gieo vào tập thể này: không bỏ cuộc, kể cả khi bóng đá trở thành một trò đùa khắc nghiệt.

Israel mở tỷ số nhờ bàn phản lưới của Locatelli, rồi một lần nữa vươn lên sau giờ nghỉ. Cả hai lần, Azzurri vẫn gắng đứng dậy.

Trong trận ra mắt của Gattuso, Mateo Retegui ghi cú đúp. Lần này, Moise Kean đóng vai trò dứt điểm với 2 lần gỡ hòa.

Với Gattuso, Retegui tiếp tục tỏa sáng nhưng với vai trò khác: kiến tạo. Cựu cầu thủ Atalanta có đến 3 đường chuyền thành bàn – kỷ lục kể từ 2008 của Italia.

Cùng với sự tỏa sáng của Kean rồi Retegui, đến lượt Politano và Raspadori liên tiếp ghi bàn mang lại hy vọng cho Italia.

Sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm khi giờ thi đấu chính thức chỉ còn 3 phút. Lần này, đến lượt Bastoni phản lưới phút 87, rồi Dor Peretz ghi bàn gỡ hòa 4-4 đúng vào phút 89.

Retegui và Kean trở thành bộ đôi ăn ý. Ảnh: Imago

Gattuso liên tục hò hét bên ngoài đường biên. Italia không bỏ cuộc, và Tonali ấn định chiến thắng 5-4 trong thời gian bù giờ, khi đôi chân đã nặng trĩu còn đôi mắt khán giả thì không tin nổi bảng điện tử hiển thị 9 bàn thắng.

Trận đấu phơi bày rõ những lỗ hổng của đội bóng áo Thiên thanh. Hệ thống 4-4-2 của Gattuso vẫn run rẩy trước những pha phản công tốc độ.

Donnarumma, dù xuất sắc, cũng không thể che giấu sự thất vọng với các đồng đội phía trên. Bản thân tân thủ môn Man City cũng chỉ có 2 lần cứu thua.

Đôi cánh Di Lorenzo và Dimarco tấn công tốt, nhưng rất nhiều lúc biến thành khoảng trống mênh mông cho đối thủ khai thác. Italia ghi 5 bàn, giống như trận Estonia – lần đầu tiên trong lịch sử Azzurri làm được điều này – nhưng không có sự an toàn nào đi kèm.

Tinh thần “Rino” Gattuso

Bóng đá là vậy. Nhiều lúc, chiến thuật chỉ là một lớp vỏ. Điều còn lại là tinh thần, và “Rino” Gattuso biết điều đó hơn bất cứ ai.

Trong sự nghiệp cầu thủ, ông từng là hiện thân của ý chí thuần túy: đôi mắt đỏ ngầu, những cú chuồi bóng quyết liệt, không lùi bước, niềm tin rằng mỗi quả bóng đều đáng để chiến đấu đến cùng.

Trận này, ông truyền lại tinh thần ấy cho học trò. Có thể sự tổ chức chưa hoàn hảo, nhưng quyết tâm là thứ đưa Italia thoát hiểm – đó là thứ mà Azzurri thiếu dưới thời Luciano Spalletti.

Israel đã chiến đấu mạnh mẽ, với Solomon và những Peretz. Nhưng khi vừa ghi bàn thứ 4, chính họ mới là những người ngộp thở. Bởi Italia, dưới bàn tay Gattuso, quyết tâm chống lại mệnh.

Tỷ số 4-4 ở phút 89 có thể đánh sập bất kỳ đội bóng nào. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tonali xuất hiện, như thể để nhắc lại rằng Italia vẫn biết cách sống sót trong nghịch cảnh.

Gattuso mang đến giá trị tinh thần cho Italia. Ảnh: Azzurri

“Ông ấy giúp chúng tôi tìm thấy niềm vui”, Tonali nói về Gattuso. Tiền vệ Newcastle vẫn được ví là “Rino” vì lối chơi lăn xả của mình, nhất là trong thời gian còn khoác áo AC Milan.

Với chiến thắng này, Italia vươn lên vị trí nhì bảng I, cùng 9 điểm với Israel nhưng còn một trận chưa đấu, bám đuổi Na Uy đang dẫn đầu.

Chặng đường đến World Cup 2026 vẫn đầy gian nan, và không ai dám chắc đội bóng áo xanh có thể tìm lại sự vững vàng cần thiết. Nhưng hai trận gần nhất, họ ghi 10 bàn.

Họ chưa cho thấy một dự án chiến thuật rõ ràng, nhưng đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen.

Có thể Gattuso không phải nhà chiến lược tinh tế. Có thể hệ thống ông xây dựng còn nhiều lỗ hổng. Nhưng ông trao cho Italia điều mà họ đang khát khao: lý do để tin rằng một giây cũng là hy vọng.

Ở Debrecen, Italia không tìm thấy sự trọn vẹn, nhưng họ đã tìm thấy niềm tin – một loại tài sản vô giá trên con đường đến kỳ World Cup 2026.