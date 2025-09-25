Làm khách trên sân của New York City, Inter Miami chỉ cần một điểm để chắc suất đi tiếp. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Javier Mascherano lại nhập cuộc đầy quyết tâm. Họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và khiến hàng thủ chủ nhà liên tục chao đảo.

Inter Miami chơi áp đảo trước chủ nhà New York City - Ảnh: IM

Sau khi Nico Fernandez bỏ lỡ cơ hội mười mươi cho đội chủ nhà, bước ngoặt đến ở phút 43. Messi xoay người kiến tạo tinh tế để Baltasar Rodriguez thoát xuống dứt điểm gọn gàng, khai thông thế bế tắc.

Sang hiệp hai, Lionel Messi trực tiếp lên tiếng. Phút 74, anh di chuyển khôn ngoan, nhận đường chuyền từ Busquets rồi lốp bóng kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ ít phút sau, Suarez ghi bàn từ chấm phạt đền, trước khi Messi khép lại trận đấu bằng pha đi bóng đẳng cấp và dứt điểm quyết đoán phút 86, hoàn tất cú đúp.

Messi tiếp tục thăng hoa cùng Inter Miami - Ảnh: IM

New York City nỗ lực phản công nhưng không thể đánh bại thủ thành Ustari. Trận đấu khép lại với thắng lợi thuyết phục 4-0 cho Inter Miami, đưa họ vươn lên nhóm đầu miền Đông.

Ở tuổi 38, Messi vẫn là nguồn cảm hứng bất tận, mở ra hy vọng chinh phục danh hiệu MLS cho Inter Miami.