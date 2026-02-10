Trước nguy cơ gia tăng các vụ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại khu dân cư, lễ hội và điểm du lịch, Bộ Y tế vừa có văn bản số 848 /BYT-ATTP ban hành ngày 9/2 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, thức ăn đường phố là loại thực phẩm do người bán hàng rong, cơ sở lưu động hoặc các quầy hàng tại nơi công cộng, lễ hội chế biến và bán để ăn ngay hoặc sử dụng sau đó mà không cần chế biến thêm. Thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai các biện pháp kiểm soát, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định ATTP trong sản xuất, chế biến và kinh doanh.

Tại các khu du lịch, phố ẩm thực, tình hình vệ sinh đã có chuyển biến tích cực. Khu vực chế biến được bố trí gọn gàng, dụng cụ sạch sẽ, người bán sử dụng bảo hộ lao động và khẩu trang đúng cách, góp phần nâng cao hình ảnh và mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, Bộ Y tế nhận định thức ăn đường phố vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Một số hàng quán nhỏ lẻ, xe đẩy, hàng rong hoạt động tại vỉa hè, điểm công cộng hoặc lễ hội thiếu trang thiết bị cần thiết, không bảo đảm nước sạch, khu vực rửa dụng cụ không có chỗ xả nước thải hợp vệ sinh, rác thải chưa được thu gom đúng quy định. Đáng lo ngại, không ít người trực tiếp chế biến chưa được tập huấn kiến thức ATTP, không sử dụng đầy đủ găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nguyên liệu giá rẻ, không rõ nguồn gốc; các sản phẩm sau chế biến như pa-tê, riêu cua, thịt nguội, thức ăn tồn dư không được bảo quản đúng cách, lưu trữ quá lâu… cùng với hạn chế trong công tác quản lý, giám sát tại một số địa phương đã dẫn tới nhiều vụ ngộ độc tập thể, gây lo lắng trong dư luận.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tuân thủ nghiêm các quy định bắt buộc về ATTP. Người trực tiếp chế biến phải được tập huấn kiến thức ATTP, không mắc các bệnh truyền nhiễm; địa điểm bán phải cách xa nguồn ô nhiễm, thức ăn được bày bán trên bàn, kệ bảo đảm vệ sinh, có biện pháp che chắn nắng, mưa, bụi bẩn và côn trùng.

Theo quy định, các hành vi vi phạm như không che đậy thức ăn, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng áp dụng với các vi phạm nghiêm trọng hơn như sử dụng dụng cụ, bao bì không bảo đảm an toàn, dùng nước không đạt chuẩn, người chế biến mắc bệnh truyền nhiễm hoặc sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy định; trường hợp vi phạm có thể bị buộc tiêu hủy thực phẩm.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức ATTP cho người bán hàng rong, đồng thời xử lý nghiêm và công khai các vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là trong mùa lễ hội và dịp Tết.

