Trong bối cảnh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt lợi dụng các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026–2030, đồng thời tổ chức đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Kế hoạch thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường văn hóa lành mạnh và quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định rõ mục tiêu quán triệt đầy đủ các chủ trương, nhiệm vụ của Chính phủ trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Trọng tâm là triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát sinh trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo, thương mại điện tử và du lịch.

Ảnh minh họa.

Ở góc độ người dân, một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là kiểm soát quảng cáo sai sự thật. Bộ yêu cầu các cơ quan báo chí, doanh nghiệp quảng cáo, nền tảng mạng xã hội, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch không được quảng bá thông tin gây nhầm lẫn, phóng đại chất lượng, công dụng hoặc xuất xứ sản phẩm. Người nổi tiếng, người có ảnh hưởng nếu tham gia quảng cáo gian dối sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hạn chế tình trạng “tin theo quảng cáo” rồi mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Song song đó, Bộ chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật. Các quy định liên quan đến bản quyền, quảng cáo sẽ được rà soát để kịp thời phát hiện những bất cập, sơ hở có thể bị lợi dụng. Trên cơ sở này, các đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật sẽ được thực hiện, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hơn cho công tác quản lý trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cũng được tăng cường theo hướng thường xuyên, liên tục. Các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ sẽ định kỳ hằng tháng rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi công bố thông tin sai sự thật liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Việc tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra giúp các cơ quan quản lý kịp thời nắm bắt tình hình, đồng thời nâng cao tính răn đe đối với các hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ được đẩy mạnh trên phạm vi rộng. Các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trước, trong và sau Tết được giám sát chặt chẽ, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như sách lậu, văn hóa phẩm độc hại, quà tặng, hàng lưu niệm, sản phẩm làng nghề có nguy cơ hàng giả, hàng nhái. Bên cạnh đó là các tour, dịch vụ du lịch không phép, lợi dụng lễ hội để buôn bán hàng cấm, cũng như hoạt động quảng cáo, livestream giới thiệu sản phẩm có dấu hiệu gian lận.

Không chỉ kiểm tra, xử lý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội. Nội dung tuyên truyền chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch. Các cơ quan báo chí được định hướng tăng cường phản ánh thủ đoạn, tác hại của hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực văn hóa như sách lậu, tranh giả, băng đĩa lậu, qua đó giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.