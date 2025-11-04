Trong thông cáo được đưa ra hôm nay (4/11), phát ngôn viên của Văn phòng Phòng thủ Dân sự Philippines (OCD), ông Junie Castillo tuyên bố bão Kalmaegi từ khi đổ bộ vào miền trung nước này đã khiến ít nhất 26 dân thường thiệt mạng. “Có 22 người thiệt mạng được báo cáo ở khu vực Trung Visayas, 2 trường hợp tại khu vực đảo Negros, 1 tại vùng Tây Visayas và 1 ở Đông Visayas. Tất cả những trường hợp tử vong trên đều đã được xác minh”.

Lũ dâng khiến người dân phải leo lên tầng thượng của các tòa nhà cao tầng để lánh nạn. Ảnh: Inquirer/Hội Chữ thập đỏ Philippines

Cũng theo ông Castillo, ảnh hưởng của bão Kalmaegi đã buộc các cơ quan chức năng Philippines phải cho sơ tán 387.000 người sống ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đoạn video được trang tin Inquirer đăng tải cho thấy, ảnh hưởng từ bão Kalmaegi đã gây lũ lớn nhấn chìm nhiều nhà thấp tầng, buộc người dân phải leo lên tầng thượng của các tòa nhà cao hơn để lánh nạn.

Video: Inquirer/Hội Chữ thập đỏ Philippines

Ở một diễn biến khác, Không quân Philippines cùng ngày tuyên bố một chiếc trực thăng Super Huey trong lúc đang thực hiện hoạt động cứu trợ thì gặp nạn.

Thông cáo từ quân đội Philippines viết rằng: “Trực thăng gặp nạn thuộc nhóm 4 chiếc trực thăng khởi hành từ thành phố Davao đến thành phố Butuan để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nhanh về thiệt hại, cũng như phân tích nhu cầu sau bão. Một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành, để xác định tình huống và nguyên nhân gây tai nạn”.

Theo thông tin sơ bộ được trang Inquirer chia sẻ, chiếc trực thăng gặp nạn khi chở theo 5 binh sĩ Philippines.