Tên lửa Starship V3 của SpaceX đã đứng sẵn trên bệ phóng trong trạng thái nạp đầy nhiên liệu, chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của phiên bản nâng cấp mạnh nhất từ trước đến nay.

Thế nhưng chỉ vài giây trước thời điểm cất cánh, công ty của tỷ phú Elon Musk buộc phải hủy nhiệm vụ vì sự cố kỹ thuật xảy ra ngay trong giai đoạn đếm ngược cuối cùng.

Tên lửa Starship V3. Ảnh: SpaceX

Đồng hồ đếm ngược bất ngờ dừng lại ở mốc T-40 giây. Sau đó hệ thống khởi động lại, nhưng rồi tiếp tục dừng lần nữa.

Theo giải thích từ SpaceX, một chốt thủy lực giữ cánh tay của tháp phóng đã không thể thu hồi đúng cách, buộc các kỹ sư phải lao vào xử lý khẩn cấp trong khi hàng triệu người đang theo dõi trực tiếp màn ra mắt của Starship V3.

Trước thời điểm hủy phóng, SpaceX đã hoàn tất việc nạp nhiên liệu cho tên lửa khổng lồ và sơ tán toàn bộ khu vực bệ phóng tại cơ sở thử nghiệm ở bang Texas.

Tuy nhiên, một trục trặc liên quan đến hệ thống hỗ trợ mặt đất đã khiến công ty phải tạm dừng quá trình đếm ngược.

Ít phút sau, SpaceX chính thức tuyên bố hủy nhiệm vụ và dời chuyến bay đầu tiên của Starship V3 sang thời điểm khác.

Trong buổi phát trực tiếp, bình luận viên Dan Huot của SpaceX cho biết: “Tên lửa mới, bệ phóng mới và chúng tôi đang học hỏi rất nhiều về các hệ thống hoàn toàn mới này”. Ông cũng tiết lộ công ty kỳ vọng có thể thực hiện lại vụ phóng sớm nhất vào ngày hôm sau.

Lỗi ở giây cuối khiến cả hệ thống phải dừng lại

Đây vốn được xem là chuyến bay thử nghiệm thứ 12 của chương trình Starship, đồng thời là màn trình diễn đầu tiên của cấu hình V3 hoàn toàn mới.

Quá trình đếm ngược đã tiến vào phút cuối trước khi hệ thống tự động kích hoạt chế độ dừng khẩn cấp.

Sau đó, Dan Huot giải thích rằng chính bộ chuyển hướng nước bên dưới hệ thống phóng là nguyên nhân khiến quy trình bị tạm ngưng.

Không lâu sau, Elon Musk đăng tải trên mạng xã hội X rằng chốt thủy lực cố định cánh tay của tháp phóng đã không thể thu hồi đúng kế hoạch.

Theo Musk, nếu SpaceX khắc phục được sự cố ngay trong đêm, công ty có thể thử phóng lại vào ngày hôm sau theo cùng khung thời gian dự kiến.

Nếu mọi việc thuận lợi, tên lửa sẽ cất cánh vào khoảng 6h30 phút tối theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Starship V3: Tên lửa lớn và mạnh nhất từng được chế tạo

Khi được lắp hoàn chỉnh cùng tầng đẩy Super Heavy, Starship V3 đạt chiều cao tới 124n. Điều này tiếp tục giúp nó giữ danh hiệu tên lửa cao nhất và mạnh nhất từng được con người chế tạo.

Ở phiên bản mới, SpaceX đã thực hiện hàng loạt nâng cấp lớn. Hệ thống sử dụng động cơ Raptor V3 thế hệ mới nhất, với 33 động cơ đặt trên tầng đẩy Super Heavy và thêm 6 động cơ trên tàu Starship.

Các động cơ mới không chỉ tạo ra lực đẩy mạnh hơn mà còn giúp đơn giản hóa thiết kế tổng thể của hệ thống.

Đội ngũ kỹ sư cũng giảm số lượng cánh điều hướng khí động học trên tầng đẩy từ bốn xuống còn ba nhằm tối ưu khối lượng và hiệu suất hoạt động.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở vòng “hot-stage” - bộ phận hỗ trợ tách tầng trong khi động cơ vẫn đang hoạt động.

Trước đây, cấu trúc này sẽ bị loại bỏ sau khi tách tầng. Nhưng ở phiên bản mới, SpaceX giữ nó gắn liền với booster để có thể tái sử dụng sau chuyến bay.

Công nghệ “hot-stage separation” là đặc điểm đặc trưng của Starship. Quá trình này cho phép tàu Starship kích hoạt động cơ ngay cả khi chưa hoàn toàn tách khỏi tầng đẩy Super Heavy, giúp cải thiện hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.

Bước thử nghiệm quan trọng cho tham vọng chinh phục sao Hỏa

Khác với một số chuyến bay trước đây, Flight 12 sẽ không cố gắng thu hồi cả booster lẫn tàu Starship. Thay vào đó, SpaceX muốn tập trung đánh giá khả năng bay lên và tái nhập khí quyển của phiên bản nâng cấp mới.

Theo kế hoạch nhiệm vụ, Starship sẽ tách khỏi Super Heavy rồi tiếp tục hành trình theo quỹ đạo cận không gian. Trong chuyến bay, con tàu dự kiến triển khai 20 vệ tinh Starlink giả lập.

Ngoài ra, SpaceX còn chuẩn bị hai vệ tinh hoạt động thực tế có nhiệm vụ chụp ảnh lớp chắn nhiệt của Starship trong lúc bay và truyền dữ liệu hình ảnh trở lại Trái Đất.

Đây là bước thử nghiệm cực kỳ quan trọng nhằm đánh giá khả năng chịu nhiệt của tàu trong giai đoạn tái nhập khí quyển.

Sau khi quay trở lại bầu khí quyển, Starship sẽ thực hiện một loạt thao tác phức tạp, bao gồm cú lật có kiểm soát trước khi hạ xuống Ấn Độ Dương. Trong khi đó, tầng đẩy Super Heavy sẽ rơi xuống Vịnh Mexico.

Dù chỉ là một chuyến bay thử nghiệm, nhiệm vụ lần này mang ý nghĩa rất lớn đối với SpaceX và tham vọng dài hạn của Elon Musk.

Các hồ sơ tài chính gần đây liên quan đến kế hoạch IPO trong tương lai của SpaceX cho thấy công ty đã chi khoảng 3 tỷ USD cho chương trình Starship chỉ riêng trong năm qua. Tổng chi phí phát triển của dự án hiện được cho là đã lên tới khoảng 15 tỷ USD.

(Theo Interesting Engineering, CNN)