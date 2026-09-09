Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, khoản tăng lương mới khiến thu nhập của các bộ trưởng Singapore tăng hơn 60%, trong khi họ vốn đã là những chính trị gia được trả lương cao nhất thế giới.

Singapore từ lâu bảo vệ chính sách trả lương cao cho các nhà lãnh đạo chính trị, với lập luận rằng mức đãi ngộ này giúp thu hút nhân tài và bảo đảm chất lượng quản trị. Tuy nhiên, vấn đề vẫn nhạy cảm về mặt chính trị khi thu nhập của các thành viên nội các vượt xa thu nhập của phần lớn người dân Singapore.

Mức lương chuẩn hàng năm của Thủ tướng Lawrence Wong sẽ tăng từ 2,2 triệu SGD (1,7 triệu USD) lên 3,6 triệu SGD (2,8 triệu USD).

Mức lương chuẩn của phó phủ tướng sẽ tăng từ 1,8 triệu SGD lên 3 triệu SGD. Các bộ trưởng trong nội các sẽ nhận từ 1,8 - 2,8 triệu SGD, tùy thuộc vào thâm niên và tầm quan trọng của lĩnh vực họ phụ trách.

Theo ông Wong, việc tăng lương do một ủy ban độc lập đề xuất và những người đang giữ các chức vụ hiện nay sẽ không ngay lập tức được hưởng mức lương chuẩn mới. Từ ngày 15/10, họ sẽ được điều chỉnh lương một lần với mức tăng tối đa 9%, tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người, trong đó có kết quả công việc.

Ông Wong cũng nhấn mạnh sẽ quyên góp toàn bộ phần tiền lương tăng thêm trong suốt nhiệm kỳ cho “những mục đích từ thiện phù hợp”.

Ngay cả trước khi được tăng lương, Thủ tướng Singapore đã được trả mức lương vượt xa nhiều nhà lãnh đạo khác, gồm cả người đứng đầu Mỹ và các nước G7. Tổng thống Mỹ nhận mức lương 400.000 USD/năm, trong khi Thủ tướng Anh được trả khoảng 230.000 USD/năm.

Ông Wong, chính trị gia thuộc đảng Hành động Nhân dân (PAP) nắm quyền lãnh đạo lâu năm và chiếm ưu thế tuyệt đối tại Quốc hội Singapore cùng nội các gồm 21 thành viên, nói: “Lương của các chính trị gia là một vấn đề nhạy cảm và dễ gây tranh cãi. Các khoản tiền liên quan lớn hơn nhiều so với thu nhập của phần lớn người dân, vì vậy tôi hiểu tại sao người Singapore giám sát chặt chẽ vấn đề này và có phản ứng mạnh mẽ”.

Tuy nhiên, ông Wong cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ liệu Singapore có tiếp tục duy trì được chất lượng lãnh đạo chính trị cần thiết để đưa đất nước tiến lên trong những thập niên tới hay không.

Singapore, nơi điều chỉnh lương các bộ trưởng lần gần nhất là cách đây 15 năm, thường xuyên được xếp vào nhóm những quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới.