Ngày 18/12, Bộ Công an đã thông tin chi tiết về vụ án lợi dụng hoạt động báo chí vi phạm pháp luật.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo, điều hành của ông Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam, một số nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của tạp chí này đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí.

Những người này thường xuyên đăng tải nhiều bài viết phản ánh sai phạm về lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị, môi trường... tại địa bàn nhiều tỉnh, TP trên tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam nhằm hạ uy tín, gây sức ép.

Khi các bị hại đến liên hệ, đề nghị gỡ bài, ẩn bài hoặc không tiếp tục đưa tin, các phóng viên, cộng tác viên đã yêu cầu phải đưa tiền dưới hình thức ủng hộ chương trình Cây chổi vàng do tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam phát động.

Sau khi thu được tiền, ông Thụ và các bị can đã chiếm đoạt, sử dụng một phần vào việc tổ chức chương trình, số còn lại chia nhau sử dụng cá nhân.

Công an nghiên cứu tài liệu, khoanh vùng, đấu tranh với các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC.



Nhận thấy hành vi của nhóm phóng viên có dấu hiệu lợi dụng hoạt động của báo chí để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản trên quy mô lớn, hoạt động có tổ chức với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định thành lập chuyên án giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cục nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Quá trình đấu tranh xác định đây là một vụ án rất phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có tổ chức, các đối tượng đều là những người am hiểu pháp luật, hoạt động "trá hình" dưới danh nghĩa cơ quan báo chí làm từ thiện; có nhiều bị hại (nhất là các doanh nghiệp); phạm vi hoạt động rộng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ban chuyên án thành lập nhiều tổ công tác đi các tỉnh, thành phố để xác minh về đối tượng là những mắt xích quan trọng trong nhóm.

Ngày 1/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Đồng Xuân Thụ và 7 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2018 - 2024, có gần 3.200 hợp đồng được ký giữa các tổ chức, cá nhân với tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam với tổng giá trị hơn 80 tỷ đồng.

Kết quả phân tích dòng tiền bước đầu cho thấy, sau khi thu được tiền từ các hợp đồng hoặc thỏa thuận nêu trên, ngoài việc chi cho hoạt động của chương trình Cây chổi vàng, chia phần trăm 50-50 cho phóng viên, ông Đồng Xuân Thụ còn có dấu hiệu sử dụng vào việc đầu tư chứng khoán, bất động sản, sử dụng cá nhân...

Cơ quan điều tra tiếp tục khai thác dữ liệu điện tử, tổng hợp phân tích, đối chiếu số liệu làm rõ việc sử dụng tiền, đấu tranh với bị can, thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ điều tra mở rộng.