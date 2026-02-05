Ngày 5/2, Trường ĐH Hà Nội tổ chức chương trình Tết Việt 2026 dành cho các lưu học sinh nước ngoài. Hoạt động nhằm giới thiệu đến sinh viên quốc tế những nét đẹp của phong tục Tết cổ truyền của người Việt.

Sinh viên quốc tế diện trang phục áo dài của người Việt ngày Tết.

Tại khuôn viên Trường ĐH Hà Nội, các sinh viên nước ngoài đã được trải nghiệm nhiều hoạt động tiêu biểu của Tết Việt như gói bánh chưng, làm nem, xin chữ ông đồ, tham gia trò chơi dân gian (nhảy sạp, ném vòng bắt vịt, nặn tò he)…

Không gian Tết Việt được tổ chức cho các lưu học sinh nước ngoài.

Nữ sinh đến từ Nga và nam sinh đến từ Ấn Độ cùng tập gói bánh chưng.

Cả hai vô cùng hào hứng với thành quả của mình.

Các sinh viên cũng khoác lên mình những tà áo dài rực rỡ để cảm nhận rõ hơn về Tết Việt.

Anh chàng người Mỹ trải nghiệm cuốn nem rán.

Sau trải nghiệm, nhiều sinh viên quốc tế bày tỏ cảm nhận rằng ngày Tết Việt Nam vui và rất độc đáo.

Nam sinh người Ấn Độ trổ tài cuốn nem.

Chàng trai thích thú khi khoe thành quả với mọi người.

Lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô giáo đã gửi lời chúc đầu xuân và phong bao lì xì tới các lưu học sinh với hy vọng một năm mới may mắn, bình an.

Các sinh viên quốc tế tham gia trò chơi ném vòng bắt vịt.

Nữ sinh người Hàn Quốc xin chữ cho riêng mình.

Các sinh viên quốc tế bày tỏ sự hứng thú khi trải nghiệm các hoạt động Tết Việt.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội cho hay, chương trình này nhằm giúp các lưu học sinh đang học tập tại trường có cơ hội tìm hiểu về lễ hội truyền thống cũng như thưởng thức các hương vị, món ăn cổ truyền, tham gia trò chơi dân gian của người Việt trong tiết xuân về. “Qua đó, các bạn lưu học sinh sẽ hiểu sâu sắc hơn về văn hóa Việt Nam, thêm yêu đất nước và con người Việt Nam”, ông Dũng nói.