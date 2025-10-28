Nhiều trường đã áp dụng học tiết 1 từ 6h30

Những ngày qua, thông tin Trường Đại học Công thương TPHCM dự kiến điều chỉnh thời khóa biểu, bắt đầu tiết học đầu tiên lúc 6h30 sáng, khiến nhiều sinh viên xôn xao.

Nhiều sinh viên cho rằng giờ học 6h30 là quá sớm, nhưng cũng có ý kiến ủng hộ vì phù hợp với giao thông và khí hậu TPHCM.

Thực tế, việc bắt đầu giờ học từ 6h30 không phải là điều mới mẻ với sinh viên nhiều trường đại học tại TPHCM. Từ nhiều năm nay, một số trường đã áp dụng khung giờ học tương tự.

Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, lịch học được chia thành ba ca (tổng 16 tiết), bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 21h. Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, khung giờ này đã áp dụng nhiều năm và giúp giảng viên, sinh viên sắp xếp thời gian linh hoạt hơn.

Tương tự, Trường Đại học Sư phạm TPHCM cũng bắt đầu tiết 1 lúc 6h30. Mỗi buổi học chia làm hai ca, mỗi ca 3 tiết. Tuy nhiên, chỉ những khoa xếp thời khóa biểu học ca 1 thì sinh viên mới phải vào học sớm, không phải toàn trường đều áp dụng. Việc chia ca linh hoạt giúp nhà trường vừa giảm áp lực cơ sở vật chất, vừa tạo điều kiện cho sinh viên lựa chọn thời gian phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Khung giờ 6h30 mang lại nhiều thuận lợi

Câu hỏi được đặt ra là 6h30 có quá sớm với sinh viên TPHCM hay không? Theo nhiều ý kiến, trong điều kiện thực tế của TPHCM, khung giờ này không hề bất hợp lý. Thành phố không có mùa đông, chỉ có hai mùa mưa và khô, nên khoảng 5h sáng trời đã sáng rõ. Việc di chuyển từ 5h30-6h trở đi khá thuận lợi, không quá khác biệt so với các khung giờ phổ biến khác. Ngoài ra, việc học sớm còn mang lại một số lợi ích thiết thực.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TPHCM. Ảnh: NTCC

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TPHCM cho rằng việc bắt đầu học lúc 6h30 có thể giúp giảm áp lực giao thông trong nội đô. Nếu sinh viên đi học sớm hơn khoảng nửa giờ, họ sẽ tránh được giờ cao điểm khi học sinh phổ thông đến trường, từ đó góp phần giảm kẹt xe - một vấn đề nan giải lâu nay của TPHCM.

Theo Thông tư 20/2020 của Bộ GD-ĐT, các trường được tự chủ sắp xếp thời khóa biểu; sinh viên có thể chọn lớp học sớm hoặc muộn tùy nhu cầu.

“Nếu không muốn học ca sớm, sinh viên hoàn toàn có thể chọn ca học sau. Nhưng với những bạn có thói quen dậy sớm, 6h30 lại là thời điểm lý tưởng để bắt đầu một ngày hiệu quả”, ông Sơn nói.

Ở góc độ khác, theo ông Sơn, học sớm cũng giúp nâng cao hiệu quả học tập và rèn luyện thói quen sinh hoạt lành mạnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy đầu buổi sáng là thời điểm trí óc tỉnh táo và khả năng tập trung cao nhất. Việc duy trì thói quen dậy sớm, di chuyển sớm, vào học đúng giờ cũng là cách để sinh viên rèn luyện tính kỷ luật và chủ động - những kỹ năng quan trọng trong môi trường đại học và nghề nghiệp tương lai.

Tất nhiên không thể phủ nhận rằng học sớm có thể gây bất tiện cho một bộ phận sinh viên ở trọ xa, hoặc phải di chuyển bằng phương tiện công cộng. Tuy vậy, hiện nay, với việc đào tạo theo tín chỉ, các trường đã linh hoạt sắp xếp lớp học sớm cho những khoa, nhóm ngành đặc thù, đồng thời tổ chức ca học muộn cho sinh viên có nhu cầu. Việc này không chỉ đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập mà còn giảm tải áp lực sử dụng phòng học, tiết kiệm năng lượng và thời gian. Sinh viên được chủ động đăng ký thời khóa biểu phù hợp, thay vì học theo niên chế - vốn bắt buộc tất cả cùng đến trường vào cùng khung giờ.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, cho biết ông hoàn toàn ủng hộ việc bắt đầu tiết học đầu tiên từ 6h30 sáng. Theo ông đây là khung giờ hợp lý và đã được áp dụng tại trường từ nhiều năm nay.

“Đây chỉ là tiết học đầu tiên trong ngày chứ không có nghĩa là tất cả sinh viên đều phải học từ 6h30”, ông Nhân nói và cho hay nhà trường luôn bố trí nhiều lựa chọn thời gian để sinh viên đăng ký học phần phù hợp. Bạn nào muốn học sớm thì có thể đăng ký tiết đầu để kết thúc sớm trong ngày, còn ai không muốn học sớm thì có thể chọn tiết sau.

Theo ông Nhân, việc bố trí tiết học đầu từ 6h30 giúp xây dựng khung giờ học hợp lý, tương đương với khoảng bốn ca học trong ngày. Mỗi ca thường kéo dài khoảng ba tiết. Nếu bắt đầu muộn hơn các ca học sau sẽ phải kéo dài đến tận 12h trưa hoặc muộn hơn, gây bất tiện cho cả giảng viên và sinh viên.

“Một tuần chỉ cần 1–2 buổi học sớm là hoàn toàn phù hợp", ông Nhân nói. Theo ông, sinh viên nên tập làm quen với việc dậy sớm, vì sau này khi bước vào thị trường lao động, rất nhiều công việc cũng đòi hỏi sự chủ động về thời gian như vậy.