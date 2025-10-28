Theo Sở GD-ĐT TPHCM, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã mắc 16 vi phạm:

- Bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng.

- Sử dụng nhà giáo, người dạy không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ để giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác hoặc không phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

- Tuyển sinh sai đối tượng học trình độ cao đẳng.

- Tổ chức đào tạo liên thông khi không đủ điều kiện.

- Không thực hiện chế độ báo cáo thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp.

- Xây dựng, ban hành chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp không đúng với mục tiêu, cấu trúc, nội dung, không bảo đảm khối lượng kiến thức tối thiểu.

- Không tổ chức giảng dạy đúng cấu trúc thời gian đào tạo lý thuyết và thời gian đào tạo thực hành của từng môn học, mô-đun trong chương trình đào tạo.

- Không thực hiện đúng quy trình tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình đào tạo.

- Vi phạm quy định về lưu trữ, bảo quản hồ sơ của người học.

- Không tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, sổ giáo án.

- Không xây dựng, không sử dụng tiến độ đào tạo, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, sổ lên lớp, sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp, sổ quản lý học sinh, sinh viên.

- Xét công nhận tốt nghiệp cho người học khi chưa đủ điều kiện tốt nghiệp.

- Tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập của người học không đúng.

- Cấp phát văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ không đúng thời hạn.

- Bố trí số lượng người học vượt quá quy mô lớp học.

- Vi phạm quy định về tổ chức kiểm tra, thi, chấm thi.

Với các vi phạm này, Sở đề xuất mức xử phạt hành chính tổng cộng hàng trăm triệu đồng và yêu cầu trường khắc phục các sai phạm trong thời gian tới.