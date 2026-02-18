Một công dân phản ánh có 1 thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) theo bản đồ địa chính cũ (dạng giấy) hoặc bản đồ số hóa cũ. Hiện, thông tin thửa đất có thay đổi theo dự án hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính về đất đai nhưng chưa được cấp đổi sổ đỏ.

Công dân thắc mắc, trường hợp này nếu muốn thực hiện thủ tục đăng ký biến động (chuyển quyền, thay đổi địa chỉ...) thì có được xác nhận nội dung vào sổ cũ hay bắt buộc phải cấp mới sổ đỏ?

Người dân làm thủ tục về đất đai. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết. Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Tuy nhiên, Bộ nêu ra một số nguyên tắc.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 23 của Nghị định số 101/2024 thì một trong các trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới giấy chứng nhận là có “thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính”.

Tại khoản 6 Điều 18 Nghị định số 101/2024 quy định: Trường hợp người yêu cầu đăng ký có nhu cầu thực hiện đồng thời nhiều thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thì các cơ quan giải quyết thủ tục có trách nhiệm liên thông với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Theo quy định tại tiết 12 mục II nội dung A của phần V của phụ lục I kèm theo Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất do UBND cấp tỉnh quyết định nhưng không quá tổng thời gian thực hiện từng thủ tục đó.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.