Giao dịch bằng giấy viết tay từ hơn 20 năm trước tưởng đã “an cư”, nhưng đến lúc làm sổ đỏ mới lộ ra hàng loạt vướng mắc pháp lý.

Một công dân phản ánh, ông A có thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Năm 2001, ông A chuyển nhượng thửa đất trên cho người phản ánh bằng giấy viết tay, nhưng không giao sổ đỏ.

Nay khi người mua làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ thì cán bộ yêu cầu phải có sổ đỏ của ông A. Nhưng người này không còn giữ liên lạc với ông A.

Công dân thắc mắc, cần làm gì để được cấp sổ khi chỉ có giấy chuyển nhượng viết tay?

Người dân làm thủ tục về đất đai. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, do không có hồ sơ nên không có cơ sở để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu ý kiến về nguyên tắc.

Theo phản ánh của công dân, thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận. Tại điểm II.1 Mục B phần V Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà không thuộc trường hợp quy định tại các Phần I, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII của "Phần C. trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất” gồm:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định này. Giấy chứng nhận đã cấp.

Ngoài ra cần có một trong các loại giấy tờ liên quan đến nội dung biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Phần II.2.

Cùng với đó là văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua người đại diện.

“Căn cứ quy định nêu trên, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải có giấy chứng nhận đã cấp”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ.