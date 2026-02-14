Phản ánh tới cơ quan chức năng, một công dân cho biết, gia đình mua mảnh đất rộng khoảng 500m2 từ năm 1995 bằng giấy viết tay, có xác nhận của UBND xã. Thời điểm đó, trên đất đã có một căn nhà sàn.

Sau khi mua, gia đình sử dụng khu đất để sản xuất gạch, sau đó chuyển sang trồng nhãn, ổi và đóng thuế đất đầy đủ từ năm 1995 đến nay (trên phiếu thu ghi là đất trồng cây lâu năm).

Đến năm 2023, gia đình cải tạo một phần diện tích dựng lán mái tôn để kinh doanh quán cà phê.

Theo bản đồ quy hoạch của thành phố, khu đất nằm trong khu dân cư, tuy nhiên có khoảng 1/3 diện tích tiếp giáp bờ sông thuộc quy hoạch đường ven sông.

Gia đình hiện mong muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và xin chuyển mục đích sang đất ở.

Công dân thắc mắc, trường hợp này có đủ điều kiện hay không và cần thực hiện những thủ tục gì?

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, về nội dung liên quan đến đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ), nội dung phản ánh của công dân là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Tuy nhiên, Bộ nêu ra một số nguyên tắc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.

Chính phủ đã quy định đầy đủ về thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện tại Nghị định số 101/2024 và Nghị định số 151/2025.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các Quyết định: số 2304/QĐ-BNNMT (năm 2024), số 3380/QĐ-BNNMT (năm 2025) công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó đã quy định về từng thủ tục đất đai cụ thể, gồm: (1) Trình tự thực hiện; (2) Cách thức thực hiện; (3) Thành phần, số lượng hồ sơ; (4) Thời gian giải quyết; (5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; (6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; (7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính; (8) Phí, lệ phí; (9) Tên mẫu đơn, tờ khai; (10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có); (11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.