Theo phản ánh của công dân, thửa đất gia đình đang sinh sống trước đây do ông bà sử dụng để canh tác nông nghiệp. Đến năm 1999, gia đình xây nhà và ở ổn định từ đó đến nay, không xảy ra tranh chấp.

Năm 2020, công dân làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu thì được cơ quan chức năng trả lời rằng, theo sổ địa chính, thửa đất có nguồn gốc do UBND xã quản lý. Hiện nay, đối chiếu với các quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất, vị trí thửa đất phù hợp với quy hoạch.

Công dân thắc mắc, theo quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024, trường hợp này có được xem xét cấp sổ đỏ hay không?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung công dân hỏi liên quan đến việc xét duyệt điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc giải quyết phải dựa trên hồ sơ cụ thể theo thủ tục hành chính do các cơ quan ở địa phương thực hiện.

Thửa đất của gia đình đã được UBND cấp xã đã xét duyệt và xác nhận "có nguồn gốc do UBND xã quản lý", trong khi đất do UBND xã quản lý có nhiều trường hợp, nhiều loại đất khác nhau (theo quy định tại Điều 7 Luật Đất đai năm 2024). Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu hướng dẫn về nguyên tắc.

Theo Bộ này, trường hợp UBND cấp xã đã xét duyệt và xác nhận thửa đất có nguồn gốc do "UBND cấp xã quản lý" trước đây, để làm rõ đất mà "UBND cấp xã quản lý" khi đó và hiện nay có thuộc trường hợp lấn, chiếm đất công cộng hay đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quy định tại khoản 1 và khoản 2 hay không; nếu được UBND cấp xã xác nhận thửa đất đó không thuộc trường hợp lấn, chiếm đất trên mà thực tế gia đình đã xây nhà ở và ở ổn định từ năm 1999 đến nay mà được cơ quan đăng ký đất đai ghi nhận về thời điểm đó thì thửa đất được xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024.