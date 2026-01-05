Theo Nghị quyết 254/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1, trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản hoặc trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận (sổ đỏ) quy định tại khoản 1 Điều 133 của Luật Đất đai thì thực hiện đăng ký biến động.

Trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm p khoản 1 Điều 133 của Luật Đất đai thì được cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai mà không phải xác nhận trên sổ đỏ đã cấp.

Quy định mới về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ có hiệu lực từ 1/1. Ảnh: Hồng Khanh

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng làm rõ sự thống nhất giữa các luật liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ.

Cụ thể, trường hợp Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có quy định về thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho bên mua tài sản khác với thời hạn đăng ký biến động theo quy định của Luật Đất đai thì thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 135 của Luật Đất đai thì cấp chung một sổ đỏ.

Nghị quyết 254 cũng quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có sổ đỏ tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp từ ngày 15/10/1993 trở về sau thì được cấp sổ đỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 137 của Luật Đất đai.

Trường hợp đất được giao để quản lý quy định tại Điều 7 của Luật Đất đai mà thuộc quy định tại Điều 139 của Luật Đất đai thì được xem xét, cấp sổ đỏ theo quy định tại Điều 139 của Luật Đất đai.

6 trường hợp đăng ký đất đai phải cấp mới sổ đỏ

Cũng liên quan đến việc đăng ký đất đai và cấp sổ đỏ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 83/VBHN-BNNMT ngày 9/12/2025 Nghị định Quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

Theo đó, có 6 trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới sổ đỏ.

Cụ thể, việc cấp mới sổ đỏ được áp dụng trong các trường hợp: hợp thửa hoặc tách thửa đất; người thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng, kinh doanh hạ tầng.

Đồ họa: Hồng Khanh

Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng đất điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc chủ đầu tư đã được cấp sổ đỏ cho toàn bộ diện tích đất của dự án nhưng có nhu cầu cấp sổ cho từng thửa theo quy hoạch được phê duyệt, cũng thuộc diện phải cấp mới sổ đỏ.

Ngoài ra, sổ đỏ mới cũng được cấp trong trường hợp chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã có giấy chứng nhận. Trường hợp thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính; thay đổi diện tích đất ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai.

Việc cấp mới sổ đỏ cũng được thực hiện trong các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên Giấy chứng nhận đã cấp không còn chỗ trống để xác nhận thay đổi, hoặc người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận.