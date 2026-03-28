Theo phản ánh của một công dân, trước ngày 1/7/2025, gia đình sinh sống tại một xã thuộc TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) được cấp từ năm 2015 ghi mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn (ký hiệu trên trích lục thửa đất là ONT).

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương này được chuyển thành phường thuộc TP Hải Phòng.

Đến tháng 11/2025, khi gia đình làm thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ghi loại đất trong sổ đỏ là đất ở tại đô thị. Điều này khiến người dân băn khoăn bởi theo họ, khu vực này đến nay vẫn chưa có quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 hay quy hoạch phát triển đô thị được phê duyệt và công bố công khai theo quy định.

Từ thực tế trên, công dân đặt câu hỏi: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ghi trong sổ đỏ ở mục loại đất là đất ở tại đô thị là đúng hay sai?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, trường hợp sắp xếp các đơn vị cùng cấp là phường thì đơn vị hành chính mới hình thành sẽ là phường; còn nếu sắp xếp xã, thị trấn thì đơn vị mới là xã. Đồng thời, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 cũng xác định rõ xã là đơn vị hành chính ở nông thôn, còn phường là đơn vị hành chính ở đô thị.

Liên quan đến phân loại đất, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 102/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định đất ở bao gồm đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị.

Cụ thể, đất ở tại nông thôn là đất thuộc địa giới hành chính xã, còn đất ở tại đô thị là đất thuộc địa giới hành chính phường, thị trấn và đất ở nằm trong phạm vi địa giới đơn vị hành chính xã mà đã thực hiện dự án xây dựng đô thị mới theo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn.

Từ đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, khi sắp xếp lại đơn vị hành chính xã nhập vào đơn vị hành chính phường thì đơn vị hành chính sau sắp xếp là phường và loại đất ở được xác định là đất ở đô thị. Trường hợp sắp xếp xã, thị trấn thì đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp là xã và loại đất ở được xác định là đất ở nông thôn, trừ đất ở đã thực hiện dự án xây dựng đô thị mới theo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn nhưng vẫn thuộc địa giới đơn vị hành chính xã.