Chuyển nhầm 1 tỷ đồng vào tài khoản của người có cùng tên, anh N.A.T. loay hoay tìm cách liên hệ với người nhận nhưng bất thành. Nhờ sự hỗ trợ của Công an phường Láng (Hà Nội), anh T. đã nhận lại toàn bộ số tiền.

Ngày 27/10, Công an phường Láng cho biết vừa hỗ trợ anh N.A.T. (trú tại Hà Nội) nhận lại 1 tỷ đồng sau khi chuyển nhầm vào tài khoản của một người có cùng tên.

Anh T. đã nhận lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 26/10, do sơ suất trong quá trình giao dịch, anh T. đã chuyển nhầm số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của người khác. Phát hiện sự việc, anh liên hệ với ngân hàng để tìm cách lấy lại tiền nhưng chưa thể liên lạc được với chủ tài khoản nhận tiền.

Lo lắng, anh T. đã đến Công an phường Láng trình báo, đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Láng khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin chủ tài khoản, đồng thời liên hệ với người nhận tiền để phối hợp xử lý vụ việc.

Lực lượng công an đã vận động, hướng dẫn người nhận nhầm hoàn tất các thủ tục cần thiết, giúp anh T. nhận lại đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận lại tài sản, anh T. đã gửi thư cảm ơn Công an phường Láng, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ hết lòng hỗ trợ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ công an.